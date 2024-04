Primele imagini cu Klaus Iohannis în Coreea de Sud. Șeful statului a mers în zona demilitarizată, alături de soție FOTO

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a început luni, 22 aprilie, vizita oficială în Coreea de Sud.

Şeful statului a depus o coroană de flori, împreună cu soția sa, la Cimitirul Naţional din Seul. Locul este dedicat celor care şi-au dat viaţa pentru ţară şi este situat într-un peisaj spectaculos în ceea ce priveşte flora şi fauna.

