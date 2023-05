Președintele Germaniei la București: ”De multă vreme, locul României este în spațiul Schengen” VIDEO

Germania este "de multă vreme de părere că locul României este în Spaţiul Schengen", a declarat, miercuri, preşedintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său român, Klaus Iohannis.

Preşedintele român i-a transmis, miercuri, omologului german, Frank-Walter Steinmeier, aprecierea pentru susţinerea fermă a Germaniei în subiectul aderării României la Schengen şi şi-a exprimat speranţa că prin demersurile de susţinere a efortului european comun de consolidare a securităţii interne şi a protecţiei frontierelor externe ale Uniunii Europene se va finaliza aderarea ţării noastre la spaţiul de liberă circulaţie.

"Am discutat şi subiectul aderării României la spaţiul Schengen şi i-am transmis domnului preşedinte aprecierea pentru susţinerea fermă şi activă a Germaniei în acest dosar. Sper că prin demersurile noastre de susţinere a efortului european comun de consolidare a securităţii interne şi a protecţiei frontierelor externe ale Uniunii Europene vom reuşi să finalizăm aderarea României la Schengen, pentru că locul nostru, fără nicio îndoială, este în Schengen", a spus şeful statului, după întrevederea cu omologul german, Frank-Walter Steinmeier.

Delighted to welcome Federal President Frank-Walter Steinmeier to the #CotroceniPalace today, on his state visit to Romania. A perfect occasion to celebrate the long-standing 🇷🇴-🇩🇪 friendship&our strong European partnership, while looking forward to strengthening our cooperation. pic.twitter.com/12mvVl4NtT