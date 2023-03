Klaus Iohannis, declarație comună cu președintele Bulgariei privind aderarea la Schengen: „O barieră nejustificată pusă în fața țărilor noastre” VIDEO

Președintele României Klaus Iohannis s-a întâlnit miercuri, 15 martie, cu omologul său din Bulgaria, Rumen Radev. Cei doi au avut discuții tête-à-tête, unul dintre subiectele principale fiind aderarea celor două țări la Spațiul Schengen.

La finalul întâlnirii, cei doi șefi de stat au semnat Declarația privind Parteneriatul Strategic și au susținut o conferință de presă comună.

Rumen Radev: Vizita oficială a președintelui României ridică relațiile noastre la nivelul unui parteneriat strategic. România și Bulgaria nu sunt doar două țări vecine apropiate, ele au o legătură de prietenie și legături istorice foarte adânci. Împreună urmărim și scopul nostru primordial - Schengen și parteneriatul de dezvoltare economică. Împărtășim aceeași răspundere despre securitatea țărilor noastre.

Bulgaria și România formează un bloc național care este foarte important privind atacul Rusiei împotriva Ucrainei. Relațiile economice dintre țările noastre se adâncesc. România este al doilea partener, după Germania. După numărul de turiști, România se află pe primul loc în schimbul nostru de turiști cu țările vecine.

Împreună cu președintele Iohannis condamnăm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și susținem sprijinul nostru privind lupta Ucrainei pentru suveranitate și libertate teritorială. Având în vedere apropierea conflictului de granițele noastre și minoritățile țărilor noastre din Ucraina, dorim ca acest conflict să se încheie cât mai repede. Ne angajăm împreună în consolidarea sistemului în cadrul Alianței să continuăm să fim garantul securității în regiunea noastră.

O temă foarte importantă pentru discuția de astăzi este prioritatea scopului celor două țări. Noi de aceea am hotărât să depunem eforturi și mai mari pentru aderarea noastră cât mai rapidă la spațiul Schengen. Această barieră nejustificată care a fost pusă în fața țărilor noastre nu trebuie folosită pentru rezolvarea unor probleme interne. Cel mai rapid, dacă se ridică această barieră, va da un mare aport și va răspunde cetățenilor noștri despre drepturile egale cu Uniunea Europeană.

De cealaltă parte, Klaus Iohannis a subliniat că semnarea noului Parteneriat Strategic arată profunzimea legăturilor dintre România și Bulgaria. La rândul său, șeful Statului din România a vorbit despre aderarea la Schengen.

Klaus Iohannis: În planul agendei europene am abordat obiectivul comun al țărilor nostre cu privire la avansarea procesului de aderare la spațiul Schengen. Am convenit să continuăm activ procesul pentru a asigura adoptarea în acest an a deciziei de aderare pentru cele două țări. România și Bulgaria sunt pregătite pentru aderare. Am dovedit-o prin acțiunile noastre și acționează responsabil cele două state pentru protejarea spațiului Schengen. În plus, chiar dacă extinderea nu este legată de migrația ilegală de la frontierele externe, noi ne-am exprimat disponibilitatea de a fi parte a soluțiilor pentru gestionarea acestei provocări. Recunoaștem problemele cu care se confruntă unele din statele membre. Dar rezolvarea acesteia se face în mod constructiv.

Ce spun despre drona americană doborâtă

În sesiunea de întrebări, cei doi președinți au fost întrebați despre incidentul cu drona americană care a fost doborâtă deasupra Mării Negre. Klaus Iohannis a explicat scurt că incidentul este „grav” și că comunicarea oficială va fi făcută de SUA.

„Incidentul cu dronă care a avut loc ieri este un incident grav şi regretabil. Comunicarea oficială despre aceste chestiuni se face de către partea americană”, a declarat Klaus Iohannis.

De cealaltă parte, președintele Bulgariei a notat că incidentul mărește riscul securității din regiune.

„Acest conflict creşte într-un conflict global, economic. Noi trebuie să nu transformăm tot acest lucru. Dacă acest conflict va continua, în timp, va cuprinde teritorial. Deci aceste conflicte se vor extinde. Vedeţi şi explozia care a avut loc asupra interconectorului, moartea multor cetăţeni, acum şi întâmplarea cu această dronă asupra Mării Negre. Asta trebuie să ne spună că fiecare zi în care are loc război măreşte riscul securităţii noastre, nu doar riscul economic” a afirmat Rumen Radev.

