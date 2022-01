Ce spunea Klaus Iohannis despre plagiat, în urmă cu jumătate de an: ”Reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca persoanele acuzate să nu facă un pas în spate”

Într-o declarație de presă din data de 30 iulie 2021, președintele Klaus Iohannis condamna practica plagiatului, în urma reacțiilor care au apărut atunci în opinia publică din România pe această temă.

Iohannis declara că: ”Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democrații consolidate”.

”Am luat act de scrisoarea deschisă a unei părți importante a comunității academice și a societății civile care, solidar, își exprimă nemulțumirea cu privire la proiectul normativ ce propune schimbări de substanță în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat, inițiat de Ministerul Educației.

Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Poziția mea față de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată!

Performanța și încrederea societății în mediul universitar și de cercetare sunt influențate decisiv de capacitatea instituțiilor abilitate de a rezolva credibil și cu celeritate suspiciunile de plagiat.”

Declarația se găsește pe site-ul președinției și poate fi citită AICI

O investigație a publicației online PressOne arată că premierul Nicolae Ciucă și-ar fi plagiat teza de doctorat în baza căreia a devenit doctor în Științe militare în 2003. Cel puțin 42 de pagini din totalul de 138 ar fi luate din alte surse, arată sursa citată.

Ads

Nicolae Ciucă, după acuzațiile privind plagiatul tezei sale de doctorat: ”A fost întocmită în concordanță cu cerințele legale”

Pe lângă copierea mot à mot, premierul ar mai fi folosit alte patru tehnici clasice de mascare a plagiatului, mai scrie sursa citată. Mai mult, cel puțin 19 dintre paginile plagiate ar fi luate dintr-o lucrare coordonată chiar de îndrumătorul premierului.

Mai multe pagini din lucrarea sa au fost copiate fără ca textele preluate să fi fost atribuite în mod corect autorilor originali și fără să fi fost marcate cu ghilimele, așa cum cereau normele academice și în acea perioadă.

Ads