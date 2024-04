Declarația lui Iohannis care l-a stârnit pe CTP: ”Eram deja cu AK-47 în poziție de tragere. Vreo 10 secunde ne-am împușcat în ochi...”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat în termeni caracteristici ultima declarație a președintelui Klaus Iohannis, privitoare la stagiul militar obligatoriu în România.

”România reeducată” e titlul postării pe Facebook cu care CTP l-a criticat din nou pe șeful statului.

”Președintele Iohannis s-a grăbit tacticos să declare că stagiul militar obligatoriu nici n-a fost luat în discuție. Nu știu de ce, că de voturile românilor nu-i mai pasă, acum încearcă să pescuiască voturi europene.

Subsemnatul am făcut 9 luni de armată zdravănă după ce am terminat liceul. Am rugat-o pe mama să nu vină la Ploiești cu pachet înainte de 4 luni. Am suspendat relațiile cu prietenii din civilie. Mi-am zis că trebuie să învăț să mă descurc singur”, a scris jurnalistul în deschiderea textului său, relatând apoi două episoade din armată.

”A doua a fost tot într-o noapte. Când am avut de-a face cu Pistolaru. Ăsta era un lent major, parcă, al cărui hobby îl știam toți: când era ofițer de serviciu, inspecta prin dormitoare sau în corpul de gardă până găsea niște praf, sau un chiștoc, real sau imaginar, scotea pistolul, băga glonț pe țeavă și te amenința să faci imediat curățenie, chiar și cu limba. În anul următor, am aflat că împușcase în cap un terist ca și mine; băiatul n-a murit, dar a rămas handicapat pe viață.

M-am trezit (vorba vine, că nu dormeam niciodată în post) cu Pistolaru în corpul de gardă, eu fiind comandantul grupei de serviciu. L-am văzut de la început, după privire, ce-o să facă. S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta în timp ce dădeam raportul, și a dus mâna la tocul pistolului.

Ads

Când apucase să-l scoată, eu eram deja cu AK-47 în poziție de tragere. Vreo 10 secunde ne-am împușcat în ochi într-o tăcere mormântală. Pe urmă mi-am luat inima-n dinți și am spart gheața: „Tovarășe locotenent-major, permiteți să mai raportez că în TT-ul dumneavoastră sunt maximum 8 gloanțe, eu am 30, sunt pe foc automat și am dreptul să trag”. S-a mai așternut tăcerea încă niște secunde, după care Pistolaru s-a răsucit pe călcâie și s-a cărat”, și-a amintit CTP.