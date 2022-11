Klaus Iohannis: E nevoie de combaterea discriminării, stereotipurilor de gen, comportamentului misogin şi prejudecăţilor

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, 1 noiembrie, că prezenţa femeilor în poziţiile de management din România este „semnificativ mai redusă” şi că este necesar ca partidele, instituţiile statului să promoveze constant femei la nivel decizional.

Şeful statului a adăugat că obiectivul este crearea unei societăţi moderne din care să fie eliminate stereotipurile, prejudecăţile legate de atribuţiile şi rolul femeilor în familie şi comportamentul misogin.

„Femeile însă nu au doar un rol major în familie, ci îşi asumă şi performanţe în afaceri, în profesii liberale, în mediul asociativ sau în politică. Este important să recunoaştem şi să sprijinim mai mult această implicare, pentru că o societate se dezvoltă şi progresează atunci când femeile şi bărbaţii au parte, în mod egal, de oportunităţi şi avantaje şi, totodată, împart şi responsabilităţile, atât în familie, cât şi în mediul profesional. Într-o democraţie matură şi incluzivă este necesar ca femeile să îşi poată exercita drepturile politice şi să fie reprezentate la cel mai înalt nivel, astfel încât vocea lor să fie puternică atunci când vorbim despre decizii politice. Existenţa unei largi reprezentări a femeilor în Parlament şi în administraţiile locale asigură faptul că drepturile şi interesele acestora sunt mai bine apărate, iar nevoile şi problemele cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi sunt mai bine înţelese şi soluţionate în cea mai potrivită manieră”, a declarat Klaus Iohannis, marţi la la Conferinţa internaţională „Femeile parlamentare din România şi promovarea egalităţii de gen ca angajament naţional” organizată de către Senatul României.

El a mai spus că „în ultimii ani, din păcate, nu au fost înregistrate progrese notabile în acest sens, iar numărul femeilor care ajung să ocupe funcţii importante în administraţia locală sau centrală este în continuare scăzut, ceea ce este îngrijorător şi, în acelaşi timp, poate să fie un factor descurajant pentru cele care doresc să se implice”.

„Atunci când li se oferă oportunitatea de a-şi atinge adevăratul potenţial în exercitarea profesiei, femeile au contribuţii extrem de valoroase în toate domeniile de activitate. Există numeroase exemple, inclusiv la noi în ţară, care demonstrează că femeile pot fi lideri de succes şi, totodată, pot excela şi produce rezultate inovatoare în politică, inginerie, robotică, aeronautică, afaceri sau IT, domenii care sunt deseori considerate, în mod eronat, a fi mai potrivite bărbaţilor. Este esenţial ca fiecare femeie să aibă şansa de a-şi alege, fără niciun fel de constrângeri sau de bariere, cariera pe care vrea să o urmeze. Tocmai de aceea, în viziunea proiectului „România Educată”, tuturor tinerilor, indiferent de gen, li se oferă posibilitatea de a-şi contura parcursul academic şi profesional în funcţie de propriile aptitudini şi preferinţe. Trebuie să recunoaştem că, în raport cu bărbaţii, prezenţa femeilor în poziţiile de management este semnificativ mai redusă în România. Pentru a avea o pondere mai mare a doamnelor care ocupă funcţii de conducere, este important ca instituţiile statului, dar şi partidele politice, să promoveze constant femeile la cel mai înalt nivel decizional. Ne dorim cu toţii să trăim într-o societate modernă, iar în acest sens este clar că avem nevoie de o schimbare a perspectivei şi a mentalităţii la nivelul publicului larg. O societate modernă este aceea în care au fost eliminate stereotipurile şi prejudecăţile legate de atribuţiile şi rolul femeilor în familie, economie şi în politică”, a adăugat şeful statului.

Preşedintele României a mai precizat că „femeile trebuie tratate în mod egal cu bărbaţii, în toate aspectele, inclusiv în ceea ce priveşte viaţa privată, educaţia sau locul de muncă, astfel încât să se creeze premisele care să le permită să îşi asigure independenţa economică, în condiţii de egalitate”.

„Atunci când la nivelul unei societăţi încă persistă atitudini şi concepţii tributare unor mentalităţi învechite, comportamentele discriminatorii sunt perpetuate şi deseori ignorate. Una dintre cele mai grave consecinţe ale inegalităţii de gen este violenţa împotriva femeilor. Trebuie să depunem eforturi mai mari pentru a o elimina, în toate formele sale, şi pentru a ne asigura că societatea noastră are toleranţă zero faţă de astfel de acte. În această privinţă, educaţia, încă de la cele mai mici vârste, joacă un rol fundamental în formarea unor deprinderi sociale care promovează egalitatea de gen. Complementar educaţiei, avem nevoie de o legislaţie care să ne apropie de îndeplinirea obiectivului privind egalitatea de gen în toate aspectele societăţii, care să protejeze şi să promoveze potenţialul extraordinar de care dispun femeile. Totodată, este nevoie şi de implicarea fiecăruia dintre noi pentru a combate discriminarea, stereotipurile de gen, comportamentul misogin şi prejudecăţile. Am convingerea că astfel de iniţiative, precum Conferinţa de astăzi, pot contribui semnificativ la atingerea acestor obiective privind egalitatea de gen. Vă mulţumesc şi doresc mult succes acestei Conferinţe!”, a conchis preşedintele Iohannis.

