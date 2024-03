Iohannis, complezent după întâlnirea cu Nehammer: ”Am convenit să continuăm procesul de aderare deplină la Schengen”

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, 7 martie, după ce l-a primit pe cancelarul Austriei Karl Nehammer la Palatul Cotroceni, că cele două părți ”au convenit să continue procesul de aderare deplină a României la Schengen”, însă nu a dat vreun indiciu că oficialul și-a schimbat poziția față de România și Bulgaria.

”În discuțiile pe care le-am avut cu cancelarul Karl Nehammer am convenit să continuăm procesul de aderare deplină a României la Spațiul Schengen până ce vom atinge acest oviectiv final. Uniunea Europeană trebuie să fie unită, puternică, prosperă și asta va consolida în continuare securitatea Uniunii Europene în beneficiul tuturor cetățenilor.”, scrie într-o postare postată pe contul de X al președintelui Klaus Iohannis.

In my discussion with Chancellor @karlnehammer we agreed to continue the process for RO🇷🇴's full accession to Schengen until we reach this final objective.The EU has to be united, strong, prosperous&this will further strengthen the EU security for the benefit of all our citizens. pic.twitter.com/lkWTtUDYTw