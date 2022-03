Klaus Iohannis anunță că România susține „pe deplin” integrarea Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei în Uniunea Europeană

România sprijină ''pe deplin'' integrarea Ucrainei, dar şi a Republicii Moldova şi a Georgiei în Uniunea Europeană, a afirmat, marţi, preşedintele Klaus Iohannis.

"România sprijină pe deplin integrarea Ucrainei, precum şi a Republicii Moldova şi Georgiei în Uniunea Europeană. Locul acestor parteneri ai UE este în familia europeană, iar România va face tot posibilul pentru ca acest lucru să devină realitate", a scris Iohannis, pe Twitter.

Romania🇷🇴 fully supports the integration of Ukraine🇺🇦, as well as of the Republic of Moldova🇲🇩 and Georgia🇬🇪, with the European Union🇪🇺. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality.