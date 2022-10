Klaus Iohannis susține aderarea Ucrainei la NATO. Mesajul de ultimă oră al președintelui României

Președintele României, Klaus Iohannis, a postat pe Twitter un mesaj legat de cererea Ucrainei privind aderarea în regim de urgență la Alianța Nord Atlantică.

”Împreună cu președinții Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Macedoniei, Muntenegrului, Poloniei, Slovaciei, reiterez sprijinul nostru pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Susținem cu fermitate decizia Summitului NATO de la București din 2008 privind viitoarea aderare a Ucrainei”, se arată in mesaj.

Ucraina urmează să ceară în mod oficial o ”aderare accelerată la NATO”, anunţă vineri, 30 septembrie, preşedintele Volodimir Zelenski, imediat după ce Rusia a mediatizat anexarea ilegală a patru regiuni din Ucraina, relatează AFP.

”Adoptăm o măsură decisivă semnând candidatura Ucraineii în vederea unei aderări accelerate la NATO”, anunţă şeful statului ucrainean, într-o înregistrare video difuzată pe reţele de socializare.

”Ucraina nu va negocia cu Rusia atât timp cât Putin este preşedintele Feedraţiei ruse. Vom negocia cu noul preşedinte”, declară Zelenski într-o înregistrare video, postată online imediat după ce liderul de la Kremlin a oficializat anexarea a patru teritorii din Ucraina.

Together with the Presidents of 🇨🇿 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 🇲🇰 🇲🇪 🇵🇱 🇸🇰, I reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine 🇺🇦. We firmly stand behind the 2008 Bucharest NATO Summit decision concerning Ukraine’s future membership.

