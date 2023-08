Klaus Iohannis, în pantaloni scurți în vârf de munte. Președintele nu a mai avut program oficial de pe 19 iulie

Imagini cu președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis au fost postate pe Facebook.

Pozele au fost făcute pe Vârful Moldoveanu, ceea ce indică faptul că șeful statului și soția au petrecut weekend-ul la munte.

Dacă soția președintelui a postat o poză pe rețeaua sociale, Klaus Iohannis s-a fotografiat cu persoanele întâlnite acolo.

Ultramaratonistul Polgar Levente Ioan a publicat pe Facebook o imagine în care apare alături de președintele Iohannis. Șeful statului poartă pantaloni scurți și pare echipat pentru drumeție pe munte, cu geacă și bocanci.

„Traseul competiției de ieri la care am participat a urcat și pe Vârful Moldoveanu unde l-am întâlnit pe domnul președinte al României. M-a recunoscut imediat, am schimbat câteva vorbe, am vorbit și despre unele situații personale de la Aiud. M-a felicitat și încurajat”, a transmis Polgar Levente Ioan.

Potrivit agendei oficiale postată de Adrministrația prezidențială, ultimul eveniment public la care a participat șeful statului a avut loc pe 19 iulie. Atunci a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a ministrului muncii și solidarității sociale și a ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.

Majoritatea celor care au adăugat comentarii la postare au felicitat-o pe soţia preşedintelui, dar o persoană a scris: ”Felicităriiiii.... dar domnul.... de ce stă cu spatele?”.