Președintele României Klaus Iohannis a avut luni, 3 aprilie, o conferință de presă comună alături de cancelarul german Olaf Scholz. Cei doi vor avea tot luni o întâlnire trilaterală și cu președinta Republicii Moldova Maia Sandu, despre subiectul din Ucraina.

Președintele Klaus Iohannis a subliniat că România acționează coordonat în cadrul UE și NATO.

„Germania nu este doar cel mai important partener al economiei, ci și un aliat de încredere. (...) Am subliniat că este foarte important să susținem stabilitatea și reziliența Republicii Moldova. Am mulțumit cancelarului Scholz pentru întărirea flancului estic, pentru prezența în structurile NATO din România.

Am avut discuție și despre teme actuale: Aderarea României la Schengen este prioritatea noastră, am mulțumit azi cancelarului Scholz pentru sprijin. România și Germania susțin acest proces, de extindere a UE. Am reiterat sprijinul României pentru statele din Balcanii de Vest. Împărtășim o viziune comună și spre extinderea spre Est a UE, pentru Republica Moldova și Ucraina”, a afirmat Klaus Iohannis.

De cealaltă parte, cancelarul german a explicat că atât comunitatea germană cât și cea românească sunt importante pentru cele două țări și a arătat că schimburile comerciale dintre România și Germane au „atins un nou record”.

„Vom sprijini militar Ucraina cât va fi nevoie. Doresc să-mi exprim recunoștința pentru preluarea de către România a numeroși refugiați ucraineni.

Unitatea în UE și ca partener transatlantic este necesară, Germania este alături de România în chestiunea Spațiului Schengen. (...) Sunt foarte impresionat de solidaritatea României față de Republica Moldova”, a afirmat Olaf Scholz.

Ce spune Scholz despre aderarea României la Schengen

În sesiunea de întrebări, cei doi lideri au vorbit și despre aderarea României la Schengen. Olaf Scholz a subliniat că România a îndeplinit toate condițiile necesare și speră ca țara noastră să adere anul acesta.

„Sprijin cu putere această aderare şi sper să aibă loc în acest an. Nu o să spun asta doar aici, ci şi în multe capitale şi în discuţiile de la Bruxelles voi vorbi pentru ca ei să accepte acest pas. România a îndeplinit toate condiţiile şi avem nevoie de graniţe sigure şi o abordare bună a mingranţilor şi refugiaţilor şi trebuie făcut acest lucru. Am spus şi în alte locuri – trebuie să existe posibilităţi de reparare a acestor aparate. E important ca aceste reparaţii să se facă în afara Ucrainei”, a afirmat Olaf Scholz întrebat dacă are speranţe că România va aderare la Schengen în acest an.

De cealaltă parte, Klaus Iohannis a subliniat și el că speră ca până la finalul anului România să adere la Schengen.

„Cred că trebuie să reiau câteva chestiuni. România a solicitat să devină parte a Spaţiului Schengen încă de acum 12 ani şi a îndeplinit toare condiţiile solicitate de aqui-ul Schengen. Acest lucru nu a fost posibil, fiindcă timp de mulţi ani au existat foarte multe reţineri, în principal legate de statul de drept. Acel MCV a dat de gândit şi am fost în situţaia bună de a putea încheia acest MCV în toamna anului trecut. Acest lucru a redat românilor speranţa că va exista un vot pozitiv, afirmativ pentru acceptarea în Schengen. Din păcate, nu s-a întâmplat aşa. În decembrie a avut loc un vot în Consiliul JAI în care Austria nu a fost de acord. Acest vot negativ nu a fost un vot împotriva României, cum afirmă partea austriacă, ci a fost un vot care trebuie să atragă atenţie migraţiei ilegale. Migraţia această nu e o problemă în România. În acest fel s-au organizat formate de discuţii. A avut loc o întâlnire expres destinată migraţiei la Bruxelles. S-au rezolvat unele teme şi Româmnia a propus un proiect pilot care se va desfăşura la graniţa României cu Serbia şi va dovedi cum se poate gestiona problema migranţilor ilegali. Credem că problema aderării României la Schengen trebuie rezolvată îmn acest an. Unu fiindcă suntem pregătiţi şi doi pentru că anul viitor e an electoral. Rămânem foarte conectaţi la problemă. România are un sprijin masiv din partea statelor membre ale UE şi credem că, până la finalul acestui an, chestiunea poate fi rezolvată pozitiv”, a relatat Klaus Iohannis.

