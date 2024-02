Mesajul lui Iohannis pentru noul președinte al Ungariei: ”Aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună”

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis luni seară, 26 februarie, un mesaj de felicitări pentru noul preşedinte al Ungariei.

Klaus Iohannis i-a transmis, într-un mesaj postat pe reţeaua X, felicitări lui Tamás Sulyok pentru alegerea ca preşedinte al țării.

”Aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună în beneficiul popoarelor noastre, pe baza Parteneriatului Strategic dintre România şi Ungaria”, a scris Iohannis.

Congratulations to Tamás Sulyok for the election as President of Hungary. I look forward to working together to the benefit of our people, on the basis of the Strategic Partnership between Romania and Hungary.