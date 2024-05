Klaus Iohannis, președintele României, a fost primit marţi seară, 7 mai, la Casa Albă, de preşedintele SUA, Joe Biden, în cadrul vizitei pe care şeful statului român o face la Washington, D.C.

Joe Biden i-a mulțumit lui Klaus Iohannis pentru activitatea României în cadrul NATO, după 20 de ani de la aderarea țării noastre.

„Domnule președinte, bine ați venit! Bine ați revenit în Biroul Oval” Ne-am amintit pentru o clipă, înainte de a intra dumneavoastră, că pe vremea când eram senator, acum 180 de ani (președintele Joe Biden zâmbește, n. red.), am luptat din răsputeri pentru admiterea României în NATO, iar dumneavoastră ați depășit orice așteptări. Și acum 20 de ani, când am intrat în NATO, și în fiecare an de atunci, națiunile noastre au devenit doar mai apropiate, tot mai apropiate.

Și o vedem în România și în trupele americane care servesc cot la cot în NATO, inclusiv în țara dumneavoastră. Cred că sunt aproximativ 1.800 de forțe americane acolo. Vă mulțumim pentru asta. Și vedem activitatea noastră în consolidarea flancului estic al NATO. Și vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru conducerea dumneavoastră, în special în Marea Neagră. Ați fost incredibil. V-ați ridicat în picioare. Iar ajutorul pe care l-ați oferit Ucrainei este real, este semnificativ.”, a spus Biden, potrivit imaginilor transmise de Administrația prezidențială.

”Sprijinul unitar acordat poporului ucrainean, ați permis unui număr de refugiați să treacă, să fie în țara voastră. Și asta este cu adevărat ceva. Și, de asemenea, asistența dvs. de securitate cu Ucraina. Și vreau să știți că Statele Unite se angajează să vă fie alături. Astăzi, am pus bazele pentru următorii 20 de ani. Aștept cu nerăbdare discuțiile noastre și spun doar că avem multe de discutat și abia aștept.” - a mai spus președintele SUA, Joe Biden, potrivit PROTV.

”Am încercat nu doar să fim membri NATO, ci și să lucram la relațiile bilaterale. România încearcă să facă tot ce poate mai bine pentru a împiedica Rusia să câștige războiul (n. red. - din Ucraina)”, a spus Klaus Iohannis.

I had a very consistent discussion today in Washington, D.C., with @POTUS Joe Biden, at the @WhiteHouse, on the Strategic Partnership between Romania 🇷🇴 and the United States 🇺🇸, including cooperation on security, economic, and energy issues. pic.twitter.com/4wlMozkKxu