Un fost ministru face lista eșecurilor lui Iohannis, cu Schengen pe primul loc: ”Tot ce a atins s-a terminat prost”

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, susține că ”tot ce a atins Klaus Iohannis s-a terminat prost” și că poate doar ”România Educată” este o pată mai mare decât aderarea la Schengen.

De asemenea, Funeriu a întocmit o listă a eșecurilor președintelui Klaus Iohannis și l-a sfătuit să nu mai atingă nimic din statul român pentru a preveni alte eventuale dezastre.

”Tot ce a atins omul ăsta s-a terminat prost:

1) Schengen: eșec

2) Justiție și anticorupție: eșec

3) România Educată: eșec

4) de-pesedizare: eșec (avem re-pesedizare în loc)

5) elimnarea vizelor pentru SUA: eșec („President Trump, I am visiting you for visa waiver, not for a baseball hat” ar fi fost fraza magică)

6) sănătate: eșec. S-au consolidat baronii și rețelele de șpagă instituționalizată.

Singurul succes este reforma clasei politice: a înlocuit puținii oameni buni cu imbecili și woke-iști.

Așa că domnule președinte: în parcul Palatului Cotroceni erau, acum vreo 10 ani, niște rațe. În ultimii doi ani de mandat (oh, și cât mi-am dorit să câștigați!) faceți bine și ocupați-vă cu hrănitul acelor rațe, astfel încât succesorul sau succesoarea dumneavoastră să le găsească măcănind, nu moarte, ca tot restul lucrurilor pe care le-ați atins. Vă rog frumos, nu mai atingeți nimic în statul român, că cine știe ce dezastru mai iese!”, a scris Funeriu pe Facebook.