Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat vineri, 29 iulie, într-o vizită oficială la București, că cetățenii săi plătesc cel mai mare preț la energie din Europa raportat la venit și că Moldova dorește să cumpere gaz din România.

Maia Sandu a mulțumit sprijinului dat de România și a subliniat că, după Ucraina, Moldova este țara cea mai afectată de război.

Maia Sandu: Mă bucur să revin la București pentru a vă transmite personal sprijinul pe care România ni-l oferă în ultimii ani. Vă mulțumesc pentru ajutor. Apreciez consolidarea relațiilor dintre țările noastre. În iunie, parlamentele s-au coordonat într-o ședință comună, iar cooperarea este una foarte bună. Sunt convinsă că dialogul dintre instituțiile noastre se va intensifica și mai mult.

Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați sprijinit în demersul nostru european. Suntem recunoscători României pentru vocea de la Bruxelles în susținerea Republicii Moldova. Sprijinul României este cu atât mai prețios cu cât el vine atunci când îl așteptăm mai mult.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a arunca zona noastră în incertitudine. După Ucraina, țara noastră este cea mai afectată de război. Inflația record datorată creșterii bruște a prețurilor la energie și carburanți pune presiune mare pe producătorii noștri, mulți dintre care au pierdut și piețele de desfacere din est. Suntem loviți și de secetă severă. Combinația de crize cu care se confruntă Republica Moldova e o povară grea asupra țării noastre.

Moldova are nevoie de soluții pentru securitate energetică acum. Vrem să cumpărăm gaze din România și vrem ca acest lucru să fie posibil cât mai curând. Vrem ca oamenii noștri să nu înghețe la iarnă. Suntem o țară mică, vulnerabilizată de război, iar cetățenii noștri plătesc cel mai mare preț din Europa raportat la venit.

Suntem îngrijorați de securitatea țării noastre. Vecinătatea războiului pune presiune pe țara noastră. Analizăm riscurile din regiunea transnistreană. Aceste tensiuni de securitate vulnerabilizează și mai mult societatea. Apreciem faptul că la începutul acestei luni în Republica Moldova a fost creat un hub de securitate care ne conectează la sistemul Uniunii Europene. Apropierea frontului crește gradul de incertitudine, crește numărul provocărilor lansate de forțe interne ce urmărește destabilizarea situației din Republica Moldova.

De cealaltă parte, Klaus Iohannis a lăudat eforturile Republicii Moldova

Klaus Iohannis:Am avut multe discuții aplicate pe teme de interes bilaterale. Relația noastră apropiată este cu atât mai importantă în contextul regional dificil. În discuțiile de astăzi am abordat modalitățile în care efectele acestui război pot fi resimțite cât mai puțin de cetățenii Republicii Moldova. Am felicitat-o pe Maia Sandu pentru obținerea Republicii Moldova a statutului de candidat la Uniunea Europeană. Este o reușită istorică. O reușită pentru care și România a luptat. A fost un obiectiv strategic de politică externă. Vă asigur că România va susține Republica Moldova prin toate pârghiile.

Republica Moldova va trebui să îndeplinească setul de obiective setat de Comisia Europeană. România va continua să vă fie alături.

România a sprijinit și demersurile recente a creșterii economice a Republicii Moldova. În consultările noastre am abordat și subiectul securității energetice a Republicii Moldova.

Am salutat că România se consolidează ca primul partener comercial al Republicii Moldova.

Urmărim ca Republica Moldova să depășească cât mai rapid crizele cu care se confruntă.

Vizita Maiei Sandu în România oferă prilejul primei întrevederi bilaterale directe a celor doi şefi de stat după decizia istorică adoptată la Consiliul European din 23-24 iunie 2022 prin care a fost acordat Republicii Moldova statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

