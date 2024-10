Încă un mini-teren de golf amenajat pentru Iohannis. Președinția nu comentează informațiile

Președintele Klaus Iohannis dispune de un mini-teren de golf la Vila Lac 3 din cartierul Primăverii.

Terenul cu trei găuri a fost făcut la reședința oficială a președintelui, similar cu cel de la vila din Neptun. Din imagini rezultă clar cel puțin o gaură amenajată, însă sursele G4Media.ro au confirmat că este vorba, la fel ca la Neptun, de trei.

Administrația prezidențială nu a răspuns până la ora publicării articolului la întrebarea dacă dacă Regia Protocolului de Stat (RA-APPS) a amenajat mini-terenul de golf la solicitarea președintelui Klaus Iohannis și în ce an s-a întâmplat acest lucru.

Guvernul a decis în iunie 2015 ca după mutarea la Vila Lac 3 a președintelui Iohannis, Vila Lac 2 să își piardă regimul de reședință prezidențială, urmând să fie folosită de RA-APPS pentru diferite activități de protocol. Cele două clădiri sunt învecinate pe o peninsulă, despărțite doar de un mic părculeț și înconjurate de vegetație. Potrivit surselor G4Media.ro, chiar dacă nu mai are statut de reședință oficială, Klaus Iohannis folosește uneori și Vila Lac 2.

După terminarea mandatului, președintele Klaus Iohannis ar urma să se mute într-o vilă pe Bulevardul Aviatorilor 86, în care Regia Protocolului de Stat a decis să investească în renovări și reamenajări 9 milioane de euro.

Ads

Președintele Klaus Iohannis are un mini-teren de golf și la reședința de vară de la Neptun. Conform imaginilor surprinse de G4Media, trei găuri de golf sunt amenajate în jurul lacului din fața Vilei Nufărul, construită în perioada comunistă pentru soții Ceaușescu și folosită după Revoluție de președinții României.

Președintele Klaus Iohannis a fost văzut în repetate rânduri la terenul de golf de la Pianu de Jos, una dintre locațiile sale de relaxare preferate.

”Golful se poate practica la orice vârstă”, a transmis președintele Klaus Iohannis pe data de 18 septembrie 2021, din județul Alba, unde a participat la un eveniment organizat de compania Dacia Renault, la terenul de golf de la Pianu de Sus.

Iohannis: „Nu am avut şi nu am cerinţe extravangante!

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, pe data de 8 septembrie 2015, că a cerut ca vila să fie reparată şi zugrăvită, însă nu a avut „cereri extravagante”.

Ads

„Nu am avut şi nu am cerinţe extravagante, dar, da, am cerut să fie zugrăvită casa, am cerut să fie reparată şi zugrăvită faţada. Da, SPP a cerut să se zugrăvească şi să se consolideze o parte care joacă un fel de rol de adăpost. Da, este adevărat că specialiştii au cerut o consolidare a clădirii. M-au informat la sfârşit că asta se face”, a spus preşedintele, citat de Mediafax. „Cereri extravagante nu obişnuiesc să am”, a adăugat Iohannis.

Cele trei vile, Vila Lac 1, Vila Lac 2 și Vila Lac 3 au fost construite în 1962, la comanda liderului de atunci al republicii, Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Vila Lac 3 are o suprafaţă de 1.045 mp, are un garaj cu o suprafaţă de 107 mp, un teren de tenis ce măsoară peste 680 mp, un ponton de peste 128 mp. „Vila 2” şi „Vila 3”

Teren de golf și la Neptun

Președintele României, Klaus Iohannis se poate bucura acum de un miniteren de golf chiar la vila de protocol din Neptun. Reședința construită în perioada comunistă pentru soții Ceaușescu are inclusiv două piscine, dar și un jacuzzi.

Ads

Klaus Iohannis, iubitor cunoscut de golf, a decis să-l practice și la Vila Nufărul, acolo unde au fost surprinse trei astfel de găuri în jurul lacului.

Ciolacu cere verificarea informațiilor

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 3 octombrie, întrebat despre o comisie de anchetă în Parlament privind terenul de golf de la vila de protocol a preşedintelui Klaus Iohannis, că, în acest caz, discuția se duce deja într-o zonă de infracţiune, lucru care nu îi place.

Premierul a fost întrebat despre posibilitatea să fie înfiinţată o comisie de anchetă în Parlament în care şeful RAPPS să dea explicaţii cu privire la cum au fost cheltuiţi banii, în contextul terenului de golf de la vila de protocol din Neptun a preşedintelui Klaus Iohannis.

Ads