Încă un pensionar de lux: la doar 48 de ani, a fost eliberat din funcție de către Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de trecere în rezervă și de eliberare din funcția de director adjunct al SRI, de la 1 iunie, a generalului-locotenent cu trei stele, Romeo Cristian Bizadea, în vârstă de doar 48 de ani.

Anunțul a fost făcut vineri, 31 mai, de Administrația Prezidențială. Tânărul pensionar, bine integrat în sistem, ar urma să se refugieze în zona de consultanță politică. Bizadea a fost numit adjunct în 2016, la începutul mandatului lui Eduard Helvig. Fostul șef SRI a demisionat din funcție în 3 iulie 2023. După demisie, prim-adjunctul SRI, Răzvan Ionescu, a preluat conducerea serviciului. De atunci, SRI nu are conducere civilă.

Născut în 1976, Cristian Bizadea s-a angajat în SRI în 2001 şi a deţinut diferite funcţii în Direcţia Generală Contraspionaj: locţiitor al şefului Direcţiei, şef de departamente de analiză, operaţiuni şi planificare. În această calitate, a participat la operaţiuni derulate în cooperare cu parteneri interni şi externi ai SRI, conform site-ului SRI.

Și Klaus Iohannis își face planurile pentru „pensie". Președintele nu vrea să fie „deranjat" precum Traian Băsescu și Ion Iliescu

În ceea ce-l privește pe Klaus Iohannis, acesta își face și el planurile pentru „pensionare". A încercat să-i convingă pe liderii din Occident că merită un post la NATO, dar potrivit Politico, fostul primar din Sibiu nu ar avea șanse. De asemenea, el ar spera la o funcție importantă la nivelul UE, pentru a nu rămâne „pe tușă". Important de amintit, foștii președinți au României au ajuns în atenția justiției, cu mici excepții. Traian Băsescu a rămas fără privilegiile de președinte, după ce s-a demonstrat că a colaborat cu Securitatea, iar Ion Iliescu este cercetat pentru crimele comise după asasinarea lui Nicolae Ceaușescu.

Klaus Iohannis va primi pensie pentru funcția de președinte, pentru cea de primar, dar și pentru cariera de profesor de fizică - el ține postul de la școala din Sibiu blocat de aproximativ 30 de ani. În plus, președintele României are și mai multe imobile în proprietate, în zone de lux ale Sibiului, pe care le are închiriate.

Unul dintre imobile le-a pierdut în instanță, în urmă cu aproape un deceniu, după ce s-a demonstrat că spațiul din centrul Sibiului a fost achiziționat prin acte false. Iohannis ar fi încasat doar din chiria acestui imobil peste 300.000 de euro.