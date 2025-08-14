Politologul Cristian Preda, dezamăgit de Klaus Iohannis. "Dator de 9 ani la stat?! Decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând"

Klaus Iohannis, fostul președinte al României, a fost somat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să achite suma de 4,7 milioane de lei, aproape un milion de euro. Banii sunt chiriile încasate pe casa din Sibiu pentru care soții Iohannis s-au luptat în instanță 17 ani și au pierdut-o definitiv.

Politologul Cristian Preda a postat joi, 14 august, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care transmite că Iohannis l-a dezamăgit. Preda spune că nu regretă că l-a votat, dar "decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând…".

"Dator de 9 ani la stat, fostul președinte Iohannis e somat de ANAF să plătească aproape un milion de euro pentru chirii încasate ilegal.

Nu regret că l-am votat, fiindcă Ponta și Dăncilă erau mult mai răi, dar decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând…", a scris Preda pe rețeaua de socializare.

Ads

Casa din centrul Sibiului pierdută în instanță definitiv de Carmen și Klaus Iohannis este situată pe strada Nicolae Bălcescu, zonă pietonală.

Evaluarea sumei de plată pe care a impus-o ANAF a fost realizată de un specialist independent, iar suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate, potrivit Antena 3.

Soții Iohannis ar fi cumpărat de la un fals moștenitor proprietatea de 166 de metri pătrați, care a fost închiriată unei bănci în timp ce procesele au continuat în instanță timp de 16 ani.

Fostul președinte ar putea fi executat silit de către ANAF dacă nu achită cei aproape 5 milioane de lei până la termenul stabilit.

Ads