Politologul Cristian Preda, dezamăgit de Klaus Iohannis. "Dator de 9 ani la stat?! Decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând"

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 18:39
1204 citiri
Politologul Cristian Preda, dezamăgit de Klaus Iohannis. "Dator de 9 ani la stat?! Decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând"
Klaus Iohannis, fostul președinte al României FOTO: Hepta

Klaus Iohannis, fostul președinte al României, a fost somat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să achite suma de 4,7 milioane de lei, aproape un milion de euro. Banii sunt chiriile încasate pe casa din Sibiu pentru care soții Iohannis s-au luptat în instanță 17 ani și au pierdut-o definitiv.

Politologul Cristian Preda a postat joi, 14 august, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care transmite că Iohannis l-a dezamăgit. Preda spune că nu regretă că l-a votat, dar "decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând…".

"Dator de 9 ani la stat, fostul președinte Iohannis e somat de ANAF să plătească aproape un milion de euro pentru chirii încasate ilegal.

Nu regret că l-am votat, fiindcă Ponta și Dăncilă erau mult mai răi, dar decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând…", a scris Preda pe rețeaua de socializare.

Casa din centrul Sibiului pierdută în instanță definitiv de Carmen și Klaus Iohannis este situată pe strada Nicolae Bălcescu, zonă pietonală.

Evaluarea sumei de plată pe care a impus-o ANAF a fost realizată de un specialist independent, iar suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate, potrivit Antena 3.

Soții Iohannis ar fi cumpărat de la un fals moștenitor proprietatea de 166 de metri pătrați, care a fost închiriată unei bănci în timp ce procesele au continuat în instanță timp de 16 ani.

Fostul președinte ar putea fi executat silit de către ANAF dacă nu achită cei aproape 5 milioane de lei până la termenul stabilit.

Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, chiriile încasate pe casa din Sibiu pierdută în instanță
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, chiriile încasate pe casa din Sibiu pierdută în instanță
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să achite suma de 4,7 milioane de lei, aproape un milion de euro. Banii sunt chiriile...
Moartea lui Ion Iliescu nu a adus și iertare. Un politolog prevede un nou record pentru Grindeanu: „plecarea benevolă de la guvernare, de supărare pentru boicotul unui doliu”
Moartea lui Ion Iliescu nu a adus și iertare. Un politolog prevede un nou record pentru Grindeanu: „plecarea benevolă de la guvernare, de supărare pentru boicotul unui doliu”
PSD decide luni, 11 august, dacă rămâne la guvernare, după ce a refuzat participarea la ultimele ședințe de coaliție. Decizia USR de a boicota prin absență funeraliile de stat dedicate...
#Klaus Iohannis, #Cristian Preda, #dezamagire, #iohannis dator anaf , #stiri Klaus Iohannis
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Pensia pe care statul roman o plateste unui cetatean care a lucrat doar o zi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Ce pensie plateste statul roman unui cetatean care a lucrat doar o zi

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Mă lupt cu Bolojan". Primarul din Slatina, furios că premierul vrea eșalonarea plăților prin programul Anghel Saligny. "Punem lacătul pe oraș?"
  2. Politologul Cristian Preda, dezamăgit de Klaus Iohannis. "Dator de 9 ani la stat?! Decepția creată de KWI nu va putea fi egalată prea curând"
  3. Măsurile nepopulare de azi ar putea transforma România în 10 ani, crede un expert BNR: "Majoritatea covârșitoare din PIB se face în economia privată, nu în Piaţa Victoriei”
  4. Grindeanu, discuție cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA despre Visa Waiver. "Există o fereastră de oportunitate pentru ca Statele Unite să revină asupra deciziei"
  5. Când va fi alocat imobilul de protocol pentru fostul președinte Traian Băsescu
  6. Dragoș Pîslaru, clarificări despre PNRR: „Nu se oprește, ci chiar se accelerează”
  7. PSD critică actuala formă a proiectului de OUG care suspendă finanțări din PNRR. „Nu putem accepta ca investițiile avansate să depindă de o decizie arbitrară”
  8. Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul
  9. Ilie Bolojan le răspunde primarilor scandalizați de stoparea finanțării proiectelor prin PNRR: „Dacă nu luăm aceste măsuri, în toamnă intrăm în incapacitate de plată”
  10. Marcel Ciolacu se laudă cât de bine a condus România și vine cu noi sfaturi pentru Guvern. "Doar prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri"