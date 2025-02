Pro sau contra demisiei lui Klaus Iohannis

Una dintre cele mai discutate și disputate teme din spațiul public, după decizia Curții Constituționale de anulare a turului doi al alegerilor prezidențiale, scrutin care urma să se desfășoare în data de 8 decembrie 2024, a fost cea a demisiei lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al României. Rămas la cârma statului în baza prevederilor art. 83, alin. (2) din Constituția României, potrivit căruia ”Președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de Președintele nou ales”, prevedere ”consolidată” și ”legitimată” și prin Hotărârea nr.32, din 6 decembrie 2024, privind anularea procesului electoral cu privire la alegerea Președintelui României din anul 2024, a Curții Constituționale a României, Klaus Iohannis a devenit rapid ținta atacurilor virulente lansate de lideri politici atât din tabăra ”suveraniștilor”, cât și din tabăra ”pro-europenilor”, aceștia solicitându-i la unison demisia de la Palatul Cotroceni.

Dacă partidele parlamentare AUR, POT și SOS, intitulate și suveraniste, care și-au asumat în mod fățiș susținerea candidatului independent Călin Georgescu au dat startul noii campanii electorale prezidențiale prin inițierea în Parlament a procedurii de suspendare din funcție a președintelui Klaus Iohannis, susținând că acesta este un ”uzurpator”, iar ”România trebuie să-și păstreze parcursul democratic”, acuzațiile venite prin diferite voci din tabăra partidelor ”pro-europene” vizează mai degrabă impactul negativ pe care actualul președinte al României l-ar genera asupra scorului electoral pe care l-ar putea obține candidatul coaliției guvernamentale la alegerile prezidențiale care urmează să se desfășoare în luna mai a acestui an.

Argumentul forte utilizat atât de către liderii politici, în frunte cu Ilie Bolojan sau Kelemen Hunor, cât și de diverși analiști a fost acela că demisia lui Klaus Iohannis ar fi acționat precum o ”supapă socială”, care ar fi contribuit la scăderea tensiunii din societate, acumulată ca urmare a deciziei CCR de anulare a alegerilor prezidențiale. Iar acest argument ar fi fost perfect valid dacă erodarea încrederii pe care românii au investit-o în Klaus Iohannis, în timpul celor două mandate de președinte, s-ar fi produs pe fondul apariției unei stări de ură în societate la adresa acestuia, așa cum s-a întâmplat, de pildă, cu predecesorul său de la Palatul Cotroceni. Dacă pe Traina Băsescu românii au ajuns să-l urască visceral pentru corupția pe care a tolerat-o la camarila din jurul său, inclusiv în rândul familiei sale, ură concretizată în cele peste opt milioane de voturi exprimate împotriva sa la referendumul din vara anului 2012, extravaganțele turistice, lipsa de implicare sau alianțele politice neconvenționale, patronate de actualul președinte, românii le-au tratat mai degrabă cu indiferență sau, cel mult, cu niște like-uri retrase de pe pagina acestuia de Facebook. La indolența lui Iohannis, manifestată cu precădere în ultimul mandat, românii au ales să-i răspundă tot cu indolență. Astfel că, tensiunile apărute în societate, ca urmare a anulării alegerilor, sunt îndreptate mai degrabă împotriva întregii clase politice și mai puțin împotriva lui Iohannis personal.

Dacă pentru candidați precum Georgescu sau Simion demisia lui Klaus Iohannis ar fi avut rolul de a genera o mobilizare și mai mare în rândul electoratelor pe care le reprezintă, pentru că ar fi echivalat cu o cucerire simbolică a Palatului Cotroceni, chiar dacă alegerile au fost anulate, iar pentru liderii aflați în fruntea PNL sau PSD eliberarea scaunului de președinte al României ar fi constituit fie ocazia perfectă pentru a tranșa în mod decisiv jocurile interne de putere declanșate în partid, în cazul liberalilor, fie o oportunitate pe care social-democrații ar fi speculat-o pentru a încerca să obțină o influență cât mai mare plan extern, care ar fi fost însă consecințele pentru statul român?

Anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională, o situație excepțională care a ajuns să fie dezbătută și analizată nu numai în toată mass-media și cancelariile occidentale, ci și de către experții Comisiei de la Veneția, dublată de demisia președintelui aflat încă în funcție ar fi proiectat cu siguranță asupra României imaginea unui stat aflat în plină disoluție cu consecințe politice, economice, dar și militare greu de cuantificat în acest moment. În acest context, demisia președintelui Klaus Iohannis nu doar că nu ar fi atenuat sau rezolvat criza politică majoră declanșată de anularea alegerilor prezidențiale, ci ar fi adâncit-o prin generarea unor noi situații politice imprevizibile.

De asemenea, pentru ca demisia lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al României să nu fi pus sub semnul întrebării stabilitatea și predictibilitatea țării, mai ales în relațiile cu Uniunea Europeană și cu partenerii occidentali, cel care ar fi îndeplinit, conform Constituției, rolul de președintele interimar ar fi trebuit să fie o personalitate nu doar cu un grad de încredere și notorietate mare în plan intern, ci și cu o recunoaștere mare în plan extern. Indiferent de cât de bun administrator s-a dovedit a fi Ilie Bolojan la Oradea, un merit pe care nu i-l poate contesta nimeni, acesta este însă un personaj total necunoscut în rândul liderilor și cancelariilor străine. Or, în contextul în care la granița țării este un război în plină desfășurare, un președinte interimar, cu o notorietate incertă în plan intern și cu zero anvergură în plan extern, nu ar fi întruchipat tocmai o situație ideală pentru România.

Nu în ultimul rând, demisia lui Klaus Iohannis nu ar fi rămas fără consecințe și la nivelul instituțiilor de forță unde, probabil, s-ar fi declanșat o vrie instituțională de poziționări și repoziționări strategice pe care un președinte interimar, care nu cunoaște în profunzime mecanismele de funcționare ale puterii, nu ar fi avut nici capacitatea și nici legitimitatea necesară ca să le poată țină în frâu. Or, în contextul în care doi foști șefi de servicii de informații sugerează mai mult sau mai puțin direct existența unui conflict deschis între serviciilor de informații și părți ale vechii Securități, grupate în jurul candidatului Călin Georgescu, demisia președintelui legitim ales în urmă cu cinci ani ar avea drept consecință intensificarea acestor lupte subterane.

Da, Klaus Iohannis a eșuat. Deși a avut la dispoziție toate instrumentele necesare, de la un partid prezidențial care a executat orbește ordinele acestuia, la o presă mai mult decât favorabilă, o opoziție anemică și toate instituțiile de forță strâns grupate în jurul acestuia, Iohannis a ratat cu brio toate reformele necesare statului pe care le-a trâmbițat încă de la începutul primului mandat. Însă prelungirea mandatului de președinte al României, până la depunerea jurământului de președintele nou ales, în actualul context geo-politic, are mai puțină legătură cu imaginea sau vanitatea lui Klaus Iohannis și mai mult cu necesitatea protejării statului român. Pentru că demisia lui Klaus Iohannis și vacantarea funcției de președinte al României nu înseamnă altceva decât vulnerabilizarea intereselor statului român.

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

