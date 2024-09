Cum poate ajunge Iohannis, din nou, la șefia PNL, și cine i se poate opune. „Nu ar fi depus PNL atâta efort doar pentru un loc de senator”

Numele lui Klaus Iohannis este, probabil, cel mai rostit zilele acestea, în contextul scandalului privind legea care îi permite să candideze la Senat din poziția de președinte al României, pe listele PNL, ca independent.

Inițiativa a fost amânată de liberali, în așteptarea unui răspuns la sesizarea făcută la BEC și după ce PSD au anunțat că nu o vor vota. Apar, astfel, întrebări legate de viitorul politic al președintelui Iohannis. Foști lideri liberali sunt de părere că acesta încearcă să-și consolideze puterea în partid, să revină la conducerea sa, iar pentru asta, funcția de președinte al Senatului ar fi foarte importantă.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță crede că președintele Klaus Iohannis urmărește, într-adevăr, să conducă PNL după încheierea mandatului și, de ce nu, să fie președintele Senatului, funcție care i-ar oferi influența necesară.

„Nu ar fi depus PNL atâta efort doar ca să obțină președintele un loc în Senat. Probabil să rămână la conducerea PNL, probabil președinția Senatului. Deci, era un plan mai larg și din interiorul partidului am văzut că nu au existat cometarii. Criticile au venit din afara partidului, de la foști lideri PNL, Ludovic Orban, Crin Antonescu, doar că ei, desigur că sunt într-o stare de antipatie profundă față de președintele Iohannis, care le-a luat locul, dar nu au apărut, să spunem, cel puțin în spațiul public, în PNL, legat de această situație”, afirmă Ioniță.

Acesta subliniază că faptul că nu apar discuții sau opoziție în interiorul partidului, cel puțin public, arată că nu există fracțiuni în PNL sau că nu se manifestă în acest moment.

„Vom vedea cum evoluează aceste lucruri, pentru că se apropie alegerile, lucrurile se complică din punctul de vedere al candidaturii. Vedeți că PSD nu susține și, atunci, legea nu are cum să treacă și liberalii sunt puși într-o situație dificilă. Ce vor face în acestă situație? Am văzut că încearcă să obțină de la BEC un aviz, nu știu dacă le folosește la ceva și dacă vor accepta ideea să meargă cu Klaus Iohannis independent, adică să candideze independent ca orice alt independent și să ei să ajute practic în alegeri, dar asta nu le aduce niciun fel de câștig electoral, ba chiar înseamnă să depună un efort pentru a susține încă o candidatură care nu ar fi sub sigla PNL”, a mai spus el.

Analistul consideră că PNL se află acum într-o situație foarte dificilă pentru că nu a calculat urmările unei inițiative precum cea care îi permite lui Klaus Iohannis să candideze din poziția de președinte.

Ion M. Ioniță spune că poziția de președinte al Senatului este una importantă pentru Klaus Iohannis, care îi poate consolida o eventuală conducere în PNL.

„Președintele Senatului, sigur, este foarte important. Să nu uităm că are competențe, este cel care, în cazul în care președintele nu-și poate exercita funcția, îi ia locul, e al doilea om în stat. Este o poziție și de prestigiu, nu ar fi un simplu deputat sau un simplu senator. Până la urmă, contează foarte mult și ce faci într-o poziție, pentru că ai fotoliul, dar depinde cum îl umpli și dacă folosești toate pârghiile pe care le ai la dispoziție din situația asta de președinte al Senatului, sigur că ești vizibil și ai posibilitatea să conduci partidul în continuare”, a mai spus Ioniță.

Poziția de la Senat ar fi o ieșire bună pentru președintele Iohannis, după ce nu a reușit să-și asigure o funcție la final internațional, este de părere analistul.

Jurnalistul crede că PNL nu a avut niciodată acest plan B pentru Iohannis, bazându-se doar pe planul inițial.

„Niciunul dintre liberali nu s-a gândit ce se întâmplă dacă nu se îndeplinește acest plan. Probabil, nici președintele Klaus Iohannis nu a pus astfel problema, a fost sigur de această funcție. Era foarte ușor pentru PNL să modifice legea cu un an în urmă, de exemplu. Nu erau alegerile așa aproape, nu erau probleme legate de recomandările Comisiei de la Veneția, aveau timp în cazul unei contestări la CCR să se adapteze în funcție de ea. Acum nu mai au acest timp, este foarte riscant acum să încerce să promoveze o astfel de lege, chiar dacă ar fi avut și sprijinul PSD”, crede acesta.

Ion M. Ioniță spune că, oricum, contestarea proiectului la Curtea Constituțională ar fi venit imediat, din partea Opoziției.

Totodată, tabăra opozantă din interiorul PNL, reprezentată de liberalii din jurul lui Edward Hellvig, ar putea opune rezistență, dar asta depinde de rezultatul alegerilor din iarnă.

„S-ar putea opune unei înscăunări a lui Klaus Iohannis, dar nu cred că au în acest moment tracțiune în interiorul PNL. Adică nu au un curent. Deocamdată lucrurile sunt înghețate. Ați văzut că domnul Hellvig a încercat lumea politică, a creionat niște idei cu care a venit în spațiul public, dar de o bucată de vreme nu a mai revenit asupra acestor tentative”, a completat Ioniță.

El este de părere că până la alegeri nu se va mai întâmpla nimic, iar după alegeri, totul se va derula în funcție de rezultate.

„Dacă rezultatele sunt mulțumitoare, atunci conducerea și Klaus Iohannis și Ciucă pot să rămână în continuare la cârma PNL, dacă rezultatele vor fi foarte rele, evident, atunci se vor naște curente, opinii, dezbateri și vor fi niște congrese ale PNL foarte interesante”, a încheiat acesta.

PNL și Iohannis, încolțiți din cauza amendamentului problemă

Crin Antonescu, fost lider PNL, a afirmat luni, 23 septembrie, la Antena 3, că adevăratul obiectiv al lui Klaus Iohannis este să preia conducerea PNL, după ce nu a reușit să obțină funcțiile internaționale pe care și le dorea.

„Da, eu, de exemplu, cred că asta se va întâmpla sau, în orice caz, asta este calitatea domniei sale, numai că pentru aşa ceva nu e neapărat nevoie să ai calitatea de senator. De ce doreşte domnia sa să fie senator, asta nu mai pot să ştiu eu. Toate ipotezele internaţionale, cum ştiţi, care mai de care mai spectaculoasă, au căzut rând pe rând şi probabil că atâta a rămas, ca să spun aşa”, a declarat Crin Antonescu.

Întrebat dacă îl vede pe Klaus Iohannis candidând pentru un post de senator, după ce a fost preşedinte al ţării, el a apreciat că parlamentarii PNL nu ar fi elaborat un proiect de lege care a stârnit atâtea discuţii dacă preşedintele nu şi-ar fi dorit acest lucru.

În ceea ce privește proiectul care i-ar fi permis președintelui să candideze independent la parlamentare, dar pe listele PNL, acesta întâmpină mari dificultăți, în contextul în care pare că PSD nu vrea să facă jocul liberalilor și să voteze amendamentul, iar o eventuală contestare la CCR ar putea prelungi și mai mult problema.

