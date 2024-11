Cum și-a ratat Klaus Iohannis „jobul” la NATO. „Era foarte târziu și jocurile deja făcute pentru Rutte”

Fostul adjunct al NATO, Mircea Geoană, candidat independent la Președinția României, a afirmat că a fost luat prin surprindere de anunțul președintelui Klaus Iohannis că își dorește să candideze la șefia NATO, mai ales că jocurile erau deja făcute pentru Mark Rutte. Geoană s-a referit și la vila de pe Aviatorilor din Capitală și a spus că președintele României are dreptul la o locuință de serviciu.

”Am fost luați prin surprindere. Ăsta e adevărul. Și eu. Am mai discutat, evident, dar la acest subiect, nu, n-am avut... Ambasadorul la NATO, cred că avea mai multe informații, pentru că prin ambasador se face negocierea, dar n-am fost consultat. Nu știu dacă aș fi putut fi de folos pentru a da un sfat sau nu”, a declarat Mircea Geoană, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, întrebat cum a primit vestea că actualul șef al statului, Klaus Iohannis, vrea să candideze la șefia NATO.

Geoană a răspuns că, dacă ar fi fost consultat, i-ar fi spus lui Klaus Iohannis ”să nu se bage”.

”Să nu se bage, pentru că era foarte târziu și jocurile erau deja făcute pentru Rutte. Cred că a făcut-o poate dintr-un calcul greșit, legat de susținerea pe care credea că o are în anumite zone pe flancul estic. Cred că e un calcul greșit. Cred că a fost și un calcul intern să arate că este influent și că un președinte care este pe picior de plecare, încă mai are influență și șanse de reinventare în plan extern. Dacă începea cu un an mai devreme, poate era o șansă mai bună. Dar când a intrat în cursă, lucrurile erau deja practic încheiate, când marii aliați și 22 de țări aliate deja au spus DA pentru un alt candidat. E greu de crezut că se poate schimba așa ceva”, a spus Geoană.

Mircea Geoană a adăugat că ”probabil că nu” va mai conta Klaus Iohannis în politică începând din luna decembrie.

”Dacă te uiți puțin la soarta foștilor președinți, probabil că nu”, a răspuns Geoană.

Întrebat dacă îi este dor de Traian Băsescu în politică, Geoană a declarat că acesta încearcă să îi fie util Elenei Lasconi.

”Încearcă să îi fie util. Doamna Lasconi pare să aibă o slăbiciune pentru dânsul, în sensul politic vorbesc. Când a fost întrebată care i se pare că a fost cel mai bun președinte al României, a spus Traian Băsescu. Deci, măcar un anumit tip de simpatie există acolo. În rest, încă o dată, ce a fost în trecut, a fost în trecut. Nu o să comentez despre domnul Iohannis prea mult, pentru că cred că lumea și-a făcut propria opinie. Iar după ce terminăm cu aceste alegeri și sper să fiu eu cel care va reprezenta România și națiunea noastră în anii care vin, am să încerc să avem o relație respectuoasă, chiar dacă nu este bazată pe amiciție, cu cei care au fost înaintea noastră”, a afirmat Geoană.

Mircea Geoană a mai fost întrebat dacă îi va da vila de pe Aviatorilor lui Klaus Iohannis, dacă va ajunge președintele României, el răspunzând că șeful statului are dreptul la locuință de serviciu.

”Nu trebuie să-i dau eu nimic. E o discuție cu Guvernul. Mi se pare ciudat cineva să pretindă că nu știa cine e destinatarul. Haideți să fim serioși. Spunea un lider PSD că nu știe prim-ministru unde se de cu bidineaua în vilele RAPPS, dar nu în vila RAPPS. 7 milioane de euro, măcar suma îți atrage atenția. Deci, efectiv încearcă... acum liberalii îl presează pe Ciolacu cu vila din nu știu ce altă chestiune unde s-a întâmplat altceva. Încă o dată, mi se par lucruri care sunt... e frivol, ăsta e cuvântul, este de frivol. Președintele României, dacă nu încalcă legea, cum a fost cazul unui fost președinte, are dreptul la o locuință de serviciu, va trebui să-i fie oferită”, a concluzionat Geoană.

