Vlad Gheorghe(USR): Klaus Iohannis a depus armele în dosarul Schengen. Putea să-i forțeze mâna lui Nehammer

Nu este ”puțin” deprimant ceea ce ni se întâmplă în dosarul Schengen, așa cum spune președintele Klaus Iohannis, ci este foarte deprimant, a apreciat, vineri, la RFI, eurodeputatul USR/Renew Europe Vlad Gheorghe. El crede că România ar trebui să-i ceară despăgubiri Austriei, care se opune extinderii zonei europene de liberă circulație.

Argumentele Austriei în privința extinderii Spațiului Schengen sunt cel puțin străvezii, declară președintele Klaus Iohannis. ”E puțin deprimant ca de la Viena să auzi ca și cum acolo s-ar fi stricat o placă. Același text, în condițiile în care România performează foarte bine în oprirea migranților ilegali”, afirmă șeful statului.

Vlad Gheorghe spune că ”declarațiile sunt nepotrivite, fără îndoială, dar din păcate, ne-am obișnuit de la președintele Iohannis cu astfel de declarații. Nu este puțin deprimant ceea ce ni se întâmplă, este foarte deprimant, din foarte multe perspective, din faptul că de acum mai mult de 11 ani trebuia să fim în Schengen, din faptul că într-adevăr, există o retorică împotriva noastră, a românilor și a României, care nu are nici un fel de legătură cu noi, prin prisma faptului că nu suntem reprezentați cum trebuie la nivel de Consiliu și acum, colac peste pupăză, avem și președintele, care practic depune armele. Președintele Iohannis face parte din același partid european cu Nehammer. Deci dacă ar fi cineva care ar putea să aibă influență la nivel european, dânsul ar fi cel care ar putea să o facă și care ar putea să îi forțeze mâna politic lui Nehammer, ca să ne lase în pace să intrăm și să ne folosim dreptul nostru de a fi membri în Spațiul Schengen”.

Eurodeputatul USR consideră că România ar trebui să ceară despăgubiri Austriei în dosarul Schengen: ”Noi am trecut în PE o rezoluție anul acesta cu privire la posibilitatea de a cere despăgubiri și de a le obține de la țările care se împotrivesc fără drept la intrarea noastră în Spațiul Schengen. Nici Iohannis și nici Guvernul Ciolacu nu folosesc acea rezoluție, care este temei legal pentru obținerea de despăgubiri. Or când Nehammer are o factură de 11 miliarde pentru fiecare an pe masa lui la Consiliu, vă zic eu că nu mai dă astfel de declarații (...). Eu o să le depun o cerere, pentru a activa acea clauză de despăgubiri din rezoluția PE, pentru că tot Comisia are obligația, conform rezoluției, să facă evaluarea despăgubirilor la care noi suntem îndreptățiți și să caute modalități pentru ca noi să le obținem. Deci am depășit momentul de cuvinte, mulțumim, ne ajută cuvintele, dar nu sunt suficiente, acum trebuie să trecem la fapte”.

