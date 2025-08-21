Klaus Iohannis nu primește vila RA-APPS din Aviatorilor. Decizia luată de Guvernul Bolojan în privința imobilului

Guvernul a decis joi, 21 august, că vila RA-APPS din Aviatorilor, aflată în renovare, despre care se spunea că este pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis, la terminarea mandatului, va trece din domeniul public al statului în domeniul privat, cu destinația comercială, în vederea închirierii.

”A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, cu destinația comercială, deci în vederea închirierii”, a spus Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, după ședința de guvern.

Ea a precizat că este vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sectorul 1, București.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu (PSD) aproba desecretizarea cheltuielilor pentru vila din Str. Aviatorilor, imobil despre care s-a vehiculat în spațiul public că ar urma să fie atribuit președintelui Klaus Iohannis, la finalizarea mandatului.

RA-APPS decontase până la acel moment aproape 14 milioane de lei fără TVA, echivalentul a aproape 3 milioane de euro, pentru lucrările de reabilitare.

În Hotărârea semnată de fostul premier Nicolae Ciucă se preciza că imobilul va avea destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român.

În replică, președintele PNL la acea vreme, Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidențiale, îl acuza pe premierul Marcel Ciolacu că a preferat să desecretizeze doar un obiectiv din administrarea RA-APPS, în scop electoral și folosind instituția în campanie și îi cerea să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol și a celorlalți beneficiari din Guvern.

