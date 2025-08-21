Klaus Iohannis nu primește vila RA-APPS din Aviatorilor. Decizia luată de Guvernul Bolojan în privința imobilului

Autor: Ema Petrescu
Joi, 21 August 2025, ora 14:12
3266 citiri
Klaus Iohannis nu primește vila RA-APPS din Aviatorilor. Decizia luată de Guvernul Bolojan în privința imobilului
Vila în timpul recnovării FOTO captură video YouTube Recorder

Guvernul a decis joi, 21 august, că vila RA-APPS din Aviatorilor, aflată în renovare, despre care se spunea că este pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis, la terminarea mandatului, va trece din domeniul public al statului în domeniul privat, cu destinația comercială, în vederea închirierii.

”A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, cu destinația comercială, deci în vederea închirierii”, a spus Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, după ședința de guvern.

Ea a precizat că este vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sectorul 1, București.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu (PSD) aproba desecretizarea cheltuielilor pentru vila din Str. Aviatorilor, imobil despre care s-a vehiculat în spațiul public că ar urma să fie atribuit președintelui Klaus Iohannis, la finalizarea mandatului.

RA-APPS decontase până la acel moment aproape 14 milioane de lei fără TVA, echivalentul a aproape 3 milioane de euro, pentru lucrările de reabilitare.

În Hotărârea semnată de fostul premier Nicolae Ciucă se preciza că imobilul va avea destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român.

În replică, președintele PNL la acea vreme, Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidențiale, îl acuza pe premierul Marcel Ciolacu că a preferat să desecretizeze doar un obiectiv din administrarea RA-APPS, în scop electoral și folosind instituția în campanie și îi cerea să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol și a celorlalți beneficiari din Guvern.

Cât cresc impozitele pe locuințe. Vicepremierul Tanczos Barna detaliază măsura inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale al Guvernului Bolojan
Cât cresc impozitele pe locuințe. Vicepremierul Tanczos Barna detaliază măsura inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale al Guvernului Bolojan
Guvernul intenționează să crească impozitele la locuințe cu peste 50%, însă procentul final nu a fost stabilit până miercuri, 20 august, spune vicepremierul Tanczos Barna. Cifra discutată...
De ce „vacanța prezidențială” a lui Nicușor Dan stârnește reacții adverse în societate. „Paralela care se face cu Iohannis nu este de neglijat”
De ce „vacanța prezidențială” a lui Nicușor Dan stârnește reacții adverse în societate. „Paralela care se face cu Iohannis nu este de neglijat”
Președintele Nicușor Dan este plecat zilele acestea într-o „vacanță prezidențială” prin țară, perioadă care a coincis pe de-o parte cu Ziua Marinei, de la care comandantul suprem al...
#Klaus Iohannis, #fost presedinte, #vila, #Aviatorilor, #RAAPPS, #guvernul bolojan , #stiri Klaus Iohannis
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Traim deja cel mai sumbru scenariu". Predictia unui expert de la Cambridge despre intalnirea Putin - Zelenski
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A spus totul! Emma Raducanu a vazut ce a postat Alcaraz si i-a dat o replica de trei cuvinte, in limba spaniola

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Klaus Iohannis nu primește vila RA-APPS din Aviatorilor. Decizia luată de Guvernul Bolojan în privința imobilului
  2. Traian Băsescu a primit un apartament. Decizia Guvernului a fost secretizată, la cererea fostului președinte
  3. Deputatul AUR Dan Tanasă, noi declarații extremiste: “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”
  4. AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
  5. Deputatul AUR Dan Tanasă, în vizorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării după ce i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de străini. Ce amendă riscă
  6. Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
  7. Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ
  8. Ce aduce politic pachetul 2 de reforme. Se configurează două scenarii: fie ruperea coaliției și altă majoritate care să dea Guvernul, fie eliminarea lui Bolojan ANALIZĂ
  9. Daniel David, despre cumularea pensiei cu salariul în educație: „Aici sunt de aceeași părere cu sindicatele”
  10. Vicepreședinte PSD despre ministrul Educației care sfătuiește studenții să-și ia job part-time: „Și fără reforma lui David, existau deja mulți studenți obligați să lucreze”