Iohannis: N-am crezut ca ajung sa spun asta, dar Ponta e un pericol pentru democratie

Candidatul ACL la presedintia Romaniei, Klaus Iohannis, este de parere ca cel mai grav pericol care pandeste Romania este iesirea din sistemul democratic si garanteaza ca justitia va ramane independenta daca va fi ales presedinte.

Cel mai mare pericol in tara este "sa iesim din sistemul democratic pe care il avem. N-am crezut ca ajung sa spun asta, dar Victor Ponta este un pericol pentru democratia din Romania si ca sa-l prevenim trebuie sa mergem sa votam", a afirmat Iohannis, la Realitatea Tv.

Pericolul este evident, crede Iohannis, "daca ne uitam ce s-a intamplat dupa primul vot de scrutin, cand candidatul Victor Ponta l-a chemat alaturi pe Vadim Tudor, care spune ca ce greseala ca Hrebenciuc este anchetat, ca Nastase a fost condamnat, si ca de ce sa nu scoatem legea amnistiei din sertar".

In ceea ce priveste lupta anticoruptie, "in Romania se poate si adevarul este ca in ultimele saptamani am vazut ca se face. S-au facut progrese semnificative. Pot sa va spun ca in domeniul independentei justitiei si consolidarii statului de drept s-au facut progrese semnificative insa sa nu ne imagiman ca sunt atata de consolidate incat sa functioneze mai departe indiferent cine va fi presedinte".

"Eu voi garanta independenta justitiei", a afirmat Iohannis, care a promis: "Daca ma alegeti pot sa va garantez ca merg mai departe" institutii precum DNA, DIICOT, Inalta Curte.

Iohannis a mai promis ca, daca ajunge presedinte, va face tot posibilul pentru a opri adoptarea legii amnistiei. "Aceasta lege nu are ce cauta in Romania. In calitatea mea de presedinte voi folosi orice metoda constitutionala pentru a opri adoptarea unei astfel de legi", a declarat Iohannis.

Mai mult, "presedintele are dreptul sa gratieze. Eu nu voi gratia niciun politican condamnat pentru coruptie. Este o chestiune in care cred".

O alta chestiune abordata de candidatul la presedintie a fost imunitatea. Acesta a aratat ca, daca va ajunge la Palatul Cotroceni, va solicita comisiei pentru revizuirea Constitutiei sa renunte la paragraful ce mentioneaza imunitatea presedintelui.

"Cand voi fi presedinte voi face demersuri pentru a renunta la aceasta imunitate. Presedintele nu are nevoie de mai multa imunitate decat pentru atitudinea politica. E nevoie de o schimbare a Constitutiei pentru asa ceva. Exista acum o comisie in Parlament, voi face pasii care se impun pentru a reactiva aceasta comisie si voi solicita sa renunte in proiect la acest alineat", a spus Iohannis.

Si imunitatea parlamentarilor ar trebui abordata, in viziunea prezidentiabilului. "Eu inteleg ca trebuie sa fie protejati pe votul politic. Nu vreau sa se ajunga in situatia sa nu fie anchetati pentru ca se voteaza in Parlament sa nu. Sa renuntam la aceste prevederi, sa ne limitam doar la imunitatea pe vot si pe optiunea politica".

Iohannis a dezvaluit si ce fel de presedinte isi doreste sa fie: "Eu vreau sa fiu un presedinte mediator si integrator, in acelasi timp arbitru ferm. Sigur voi fi presedintele care discuta real cu ministrii, societatea civila, specialistii, persoanele interesate, pentru ca de multe ori s-a facut la noi o 'mare reforma' dar a lipsit discutia reala, aplicata, larga".

