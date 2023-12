Liderul secuilor l-ar sustine pe Iohannis la prezidentiale - ce conditii pune

Presedintele Consiliului National Secuiesc, Izsak Balazs, a declarat miercuri ca ar putea sa il sustina pe candidatul ACL in al doilea tur de scrutin pentru prezidentiale, sugerand ca si-ar dori ca Mihai Razvan Ungureanu sa fie premier.

"E foarte greu sa ma pronunt in privinta alegerilor prezidentiale din al doilea tur pentru ca stiti foarte bine ca si domnul Iohannis a facut declaratii legate de doleanta noastra (de autonomie, n.r.) prin care refuza. (...) De cand este la putere Guvernul Ponta relatia dintre Romania si Ungaria s-a inrautatit, ceea ce nu este bine pentru nimeni, nici pentru Romania, nici pentru Ungaria, nici pentru minoritatea maghiara sau secuime", a declarat Izsak Balazs.

Liderul CNS a spus ca este interesat, la fel ca toata lumea, de un climat de normalitate si de buna cooperare intre Romania si Ungaria si la reluarea dialogului bilateral.

"Eu sper ca daca revine acea echipa in care este domnul Ungureanu, fostul premier al Romaniei, atunci acest climat de dialog se va restabili. Eu in aceasta speranta as da votul pentru domnul Iohannis", a argmentat liderul CNS.

In turul intai al alegerilor prezidentiale CNS l-a sustinut pe Szilagyi Zsolt, candidat din partea Partiduli Popular Maghiar din Transilvania.

