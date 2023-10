Alianta USR PLUS isi indeamna simpatizantii sa il voteze pe Iohannis in turul 2 la alegerile prezidentiale

Alianta USR PLUS ii indeamna pe membrii si simpatizantii sai sa participe la turul al doilea al alegerilor prezidentiale, care va avea loc pe 24 noiembrie, si sa voteze cu actualul presedinte, Klaus Iohannis.

"Alianta USR PLUS ramane consecventa pozitiei pe care a avut-o inca de la inceput, si anume aceea ca PSD, in toate versiunile sale de dupa 1989, de la Ion Iliescu pana la Viorica Dancila, nu a facut altceva decat sa franeze modernizarea Romaniei, sa incerce sa deturneze tara de la directia euro-atlantica si sa-i impinga pe romani la migratie masiva", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Alianta USR PLUS precizeaza ca PSD inca mai reuseste sa pacaleasca categoriile vulnerabile de populatie ca le reprezinta interesele.

"PSD este un partid nociv care, din pacate, inca mai reuseste sa pacaleasca categoriile vulnerabile de populatie ca este social-democrat si ca le reprezinta interesele. O minciuna ce poate fi usor demontata. Doar in mandatul Vioricai Dancila inegalitatea veniturilor a crescut in Romania, iar numarul persoanelor aflate in risc de saracie ramane ridicat, la aproape 7 milioane de cetateni", se mai arata in comunicat.

Totodata, Alianta USR PLUS subliniaza ca are convingerea ca Iohannis va ramane in continuare un aparator al statului de drept.

"USR a luptat in Parlament, timp de trei ani, impotriva modificarii Legilor justitiei si a celor penale in favoarea infractorilor, impotriva privilegiilor demnitarilor, a strans peste un milion de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei #faraapenali si a transparentizat lucrarile legislativului prin informari permanente si prin toate mijloacele asupra abuzurilor PSD. Am gasit in presedintele Romaniei Klaus Iohannis un partener in acest efort si avem convingerea ca va ramane in continuare un aparator al statului de drept", mai noteaza comunicatul.

Liderul USR, Dan Barna, si-a exprimat increderea ca dupa turul doi al alegerilor prezidentiale Klaus Iohannis va reincepe discutiile despre organizarea alegerilor anticipate.

"Klaus Iohannis s-a angajat din nou, in ultima conferinta de presa, ca, dupa alegerile prezidentiale va reincepe discutiile despre organizarea alegerilor anticipate pentru care Alianta USR PLUS a propus tuturor fortelor politice un pact. Credem in continuare ca acestea reprezinta singura solutie pentru ca PSD sa fie alungat de la putere pentru o lunga perioada de timp.

Noua nu ne e teama de anticipate si suntem gata de o noua batalie cu PSD care trebuie sa plece pentru ca e toxic. Cat de toxic am vazut toti de la OUG 13 incoace si vedem si zilele acestea cand, prin dezinformari de cea mai proasta factura, incearca sa dezbine frontul anti-PSD", a declarat presedintele USR, Dan Barna.

La randul sau, liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca votul pentru Klaus Iohannis e un vot care va fi dat pentru modernizarea Romaniei.

"Votul pentru Klaus Iohannis e un vot care va fi dat pentru modernizarea Romaniei si putem sa garantam sustinatorilor nostri ca de acest lucru ne vom asigura si noi, Alianta USR PLUS, care este o forta politica acum in Romania. Vom avea grija ca obiectivele pentru care il sustinem pe Klaus Iohannis sa fie puse in practica nu doar de catre viitorul presedinte, dar si in Parlament si la nivel local", a declarat presedintele PLUS, Dacian Ciolos.

