LIVE TEXT Noul an scolar va incepe pe 14 septembrie. Klaus Iohannis: "Majoritatea copiilor vor merge efectiv la scoala"

"Am tras cateva concluzii. S-au luat cateva decizii si am va comunic datele cele mai importante pe care le avem, urmand ca in saptamaniile care urmeaza sa fie detaliate si aduse la cunostinta publicului.Pe 14 septembrie incepe noul an preuniversitar . Asta inseamna ca majoritatea elevilor vor merge fizic la scoala", a precizat Klaus Iohannis Presedintele a anuntat ca vor fi trei scenarii pentru fiecare localitate, in functie de riscurile epidemiologice. Scenariul verde presupune ca toti elevii sa mearga fizic la scoala, scenariul rosu inseamna ca toate cursurile se vor face online si scenariul galben presupune atat scoala online, cat si offline."Scenariul galben inseamna ca gradinitele si clasele primare merg la scoala, clasele 8 si 12 merg la scoala, iar restul claselor, in functie de decizia scolii, o parte merg la scoala, o parte nu", a adaugat Iohannis.Deciziile se vor lua la nivel local, in sistem descentralizat."Felul in care va functiona fiecare unitate scoalara va fi decis local. In consecinta, pentru fiecare scoala in parte, CSU va decide daca se va merge la scoala", a mai spus presedintele.Klaus Iohannis a precizat ca majoritatea localitatilor din Romania intra pe scenariul verde, inclusiv Bucurestiul."Sunt numai 50 de localitati din Romania care astazi s-ar incadra in scenariu rosu"