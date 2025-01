Ordonanta interceptarilor, aprobata: 4 legi modificate, DNA si DIICOT primesc personal

CSAT a avizat favorabil, vineri seara, ordonanta de urgenta pe care Guvernul Ciolos a propus-o ca solutie temporara pentru rezolvarea problemelor aparute dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca interceptarile SRI in dosarele penale sunt neconstitutionale.

Proiectul fusese avizat pozitiv si de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Presedintele Klaus Iohannis a subliniat intr-o scurta declaratie de presa ca ordonanta de urgenta este doar o solutie temporara, Parlamentul fiind cel responsabil cu identificarea si adoptarea solutiei definitive prin care legislatia sa fie pusa in acord cu decizia CCR din 16 februarie.

La sedinta CSAT au participat, printre altii, premierul Dacian Ciolos si ministrul Justitiei, Raluca Pruna. Dupa incheierea ei, membrii guvernului s-au reunit la Palatul Victoria in sedinta pentru adoptarea oficiala a ordonantei de urgenta.

La finalul sedintei de Guvern, ministrul Justitiei a anuntat ca au fost modificate 4 acte normative. Ministerul Public, DNA si DIICOT vor avea personal suplimentar, cate 40 de politisti judiciari fiind detasati de la Ministerul de Interne.

Pentru interceptari va fi folosita infrastructura SRI, dar exclusiv de procurori si politisti judiciari.

Totodata, SRI primeste competente de organ de cercetare penala speciala, numai pentru infractiuni care tin de siguranta nationala.

Implementarea noilor reglementari legislative se va face sub supravegherea presedintelui Inaltei Curti sau a altui judecator desemnat, urmand ca modul de lucru sa se stabileasca prin regulament.

Ziare.com a prezentat, in format LIVE TEXT , principalele evenimente si declaratii:

21:43 - Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Guvernului, si ministrul Justitiei, Raluca Pruna, sustin declaratii.

- Dan Suciu: Avem un proiect de ordonanta si un proiect suplimentar.

- Raluca Pruna: In 16 februarie CCR a declarat neconstitutional art. 142 alin. 1

- Pentru a pune in acord decizia Curtii, guvernul a adoptat ordonanta de urgenta, pornind de la principiul ca avem o infrastructura care poate face interceptarile si apartine SRI. A doua premisa este ca am dorit sa venim de indata cu o solutie care sa faca imposibila sincopa in actul de urmarire penala.

- Societatea romaneasca trebuie sa faca o dezbatere cu privire la ce fel de arhitectura doreste in continuare.

- Am modificat 4 acte normative: CPP art. 142, alin 1 si 2. Am pus in alin. nou ca procurorul si organul specializat din cadrul politiei folosesc nemijlocit sisteme tehnice si proceduri adecvate de natura sa asigure confidentialitatea datelor.

- Plecand de la infractiunile prevazute in titlul 10 din CP privind siguranta nationala (tradarea, spionajul, terorismul) si de la faptul ca SRI e abilitat pe aceste mandate, am dat o noua definitie, am clarificat ce inseamna organe de cercetare penala speciala, am scris "si pentru infractiuni de terorism pot fi puse in aplicare mandate de supraveghere tehnica".

- Am modificat si legea 304. Am instituit control judecatoresc asupra supravegherilor tehnice, se va realiza de presedintele ICCJ sau de un judecator desemnat.

- A doua modificare: Ministerul Public sa fie autorizat sa detina mijloace adecvate. Pana acum, numai DNA si DIICOT puteau sa aiba o infrastructura, MP neputand sa detina structuri de interceptare. Deschidem cadrul dezbaterii viitoare, daca se va decide sa avem o structura, putem crea cadrul.

- In cadrul MP pot functiona ofiteri si politisti prin detasare, creand o simetrie cu ce are acum DNA.

- Al treilea act normativ modificat este legea DIICOT. Cream posibilitatea sa functioneze prin detasare ofiteri sau agenti de politie judiciara.

- Am modificat legea SRI, 14/92, art. 8, Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor e desemnat cu scopul de a obtine informatii in domeniul securitatii. Am completat ca, la cererea organelor de urmarire penala, centrul asigura acces "nemijlocit si distinct". Interventia umana trebuie sa fie exclusiv facuta de organele de urmarire penala.

- Am mai modificat inca un articol, prin exceptie de la regula organele SRI pot fi desemnate ca organe de cercetare penala speciale, in sensul prevazut de art. 55 CPP. Am asigurat continuitatea mandatelor de siguranta nationala.

- Am conlucrat cu toate parchetele, cu SRI si ICCJ. Multumesc tuturor si Ministerului de Interne care a inteles ca urgenta e atat de mare incat nu aveam alta solutie decat prin detasarea unor politisti care sa aiba exclusiv competente de politie judiciara.

- Pentru a fi efectivi, s-a adoptat o Hotarare de Guvern care stabileste nr. de politisti in cadrul MP si DNA, cate 40 de posturi pentru fiecare. Posturile pentru DIICOT, tot 40, au fost introduse prin OUG. E o chestiune de tehnica legislativa.

Intrebari:

- (era obligatorie detasarea politistilor judiciari?) Da, ofiterii care au atributii de politie judiciara trebuie sa functioneze in cadrul parchetelor si sa se ocupe exclusiv de asta.

- Pentru mandatul de supraveghere tehnica e foarte important (integralitate, confidentialitate) sa ne asiguram ca procurorul are subordonare exclusiva, sa nu existe dubla subordonare. E important ca activitatea acestor politisti sa se faca exclusiv sub controlul procurorului.

- (OUG face mult mai mult decat ce a spus premierul, DIICOT isi poate cumpara tehnica etc.) Ce a spus premierul e adevarat, dar trebuie sa dezbatem daca solutia temporara ramane sau daca dorim sa facem alta infrastructura.

- Urgenta era de a pune toate structurile de parchet pe picior de egalitate. Am considerat ca trebuie sa cream conditii egale, adica pentru MP in integralitatea lui.

- (ce impact bugetar, costuri suplimentare?) Modificarile presupun costuri doar pentru suplimentarea celor 120 de posturi. Ofiterii vor pleca prin detasare, sunt bugetati de MAI si numai diferenta de salarizare va fi asigurata de unitatile de parchet la care sunt detasati. Costul nu e foarte mare. Masura e tranzitorie, am incercat sa folosim ce avem cu resursele pe care le avem pana ce decidem ce solutie alegem ca societate. Nu va pot spune o suma, nu cred ca e vorba de mai mult de 1 milion de euro, dar nu vreau sa ma pronunt.

- (veti convoca consultari pentru dezbatere?) Vom incepe discutiile. Eu am invocat cazul Frantei, unde s-a discutat 4 ani. Eu sper ca la noi sa nu dureze atat de mult. Cu siguranta nu sub mandatul meu ca ministru va veni o lege adoptata in parlament. Trebuie sa consultam societatea, care trebuie sa stie care sunt costurile. Numai un studiu de impact dureaza 3-4 luni.

- (care structura va verifica daca se va implementa ce ati legiferat prin OUG?) Va exista un control al autoritatii judecatoresti, care se va efectua de la nivelul ICCJ. Modul efectiv in care se va face verificarea va fi detaliat prin regulamentul ICCJ.

- (acum sunt interceptari pentru anchete in curs, datele sunt la SRI. Raman stocate acolo, procurorii au acces?) Procurorii si inainte aveau acces la toate informatiile, prin centrul acesta cu resursa umana de la SRI nu se facea decat sa se puna in aplicare mandatele. Mandatele intotdeauna se dau de judecator. Inlocuim doar resursa umana, datele sunt stocate in sistem, nimic nu se schimba.

- (generalul Dumbrava spunea ca ofiterii SRI trebuie sa controleze pana la sentinta definitiva) Nu comentez aceasta declaratie, chiar si inainte de decizia Curtii nimeni nu controla nici judecatorul, nici procurorul. Suntem stat de drept. Mandatul se da dupa lege si propria constiinta, iar procurorul se bucura de independenta.

- (de cand se vor muta ofiterii?) De indata.

- (SRI devine organ de cercetare penala speciala?) E legat de mandatele de siguranta nationala care privesc exclusiv infractiunile mentionate. Tinand seama de agenda europeana, trebuie sa asiguram continuitate. In mod limitativ prevazut de lege, SRI poate sa faca acte de cercetare penala speciala in limitele definite de actualul CP. Trebuie sa fim mai scrupulosi cu modul in care asiguram protectia cetateanului.

20:39 - Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat vineri, la Oradea, ca decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind interceptarile convorbirilor folosite in dosarele penale este fireasca si pune lucrurile pe un fagas normal.

20:15 - A inceput sedinta de guvern. In jurul orei 21:00 urmeaza declaratii de presa de la Palatul Victoriei.

19:50 - Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca CSAT a avizat favorabil proiectul si adoptarea de catre guvern a OUG. "Sunt doua aspecte importante carora vreau sa insist un pic. Primul tine de respectarea deciziilor Curtii si de punerea in acord cu Legislatia. Al doilea aspect, sa tinem cadrul legislativ activ pentru ca Justitia sa-si faca treaba.

Ambele aspecte sunt esentiale pentru functionarea statului de drept. Forul legislativ poate avea in vedere si alte solutii pe care sa le dezbata cu alte institutii. OUG vine sa raspunda acestei preocupari. CSAT a avizat favorabil acest proiectt si adoptarea sa de catre Guvern reprezinta acum o solutie la o problema care preocupa si institutiile statului si societatea", a spus seful statului.

19:41 - S-a incheiat sedinta CSAT, care a durat mai putin de jumatate de ora. Urmeaza declaratii ale presedintelui Iohannis.

19:30 - Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind interceptarile discutat in CSAT va avea ca elemente noi fata de varianta deja vehiculata modificarea unei a patra legi, Legea privind organizarea si functionarea DIICOT precum si un set nou de modificari in Legea organizarii judiciare referitoare la detasarea unor ofiteri sau agenti de politie judiciara in cadrul Ministerului Public, potrivit News.ro.

De asemenea, Ordonanta prevede un termen de 30 de zile de la intrarea sa in vigoare pentru suplimentarea numarului de posturi din Ministerul Public.

19:15 - Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a inceput, vineri, la Palatul Cotroceni, fiind condusa de presedintele Klaus Iohannis.

Foto: Captura Digi 24

19:00 - Din moment in moment incepe sedinta CSAT. La finalul sedintei, Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, in jurul orei 19:30.

18:23 - Ministerul Public si DIICOT ar putea avea politie judiciara, se arata in proiectul ordonantei de urgenta privind reglementarea realizarii interceptarilor, dupa ce CCR a decis ca acestea nu mai pot fi facute de SRI.

Potrivit completarilor aduse proiectului de ordonanta de urgenta, agentii politiei judiciare ar urma sa fie delegati pentru trei ani si sa fie detasati de la Ministerul de Interne, scrie Mediafax.

18:00 Presedintele Klaus Iohannis a ajuns in tara. In acest moment, seful statului se indreapta catre Cotroceni.

14:30 - Fostul presedinte Traian Basescu spune ca scoaterea platformei de interceptare de la SRI reprezinta o "solutie fundamentala democratica".

"Datorita CCR, acum, suntem intr-un moment care vizeaza in mod fundamental viitorul si respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului. Ce facem cu interceptarile convorbirilor telefonice? Avem 2 variante:

- una de mijloc, prin partajarea platformei existente catre toate institutiile cu atributiuni de supraveghere tehnica. Este o solutie de moment, mult mai riscanta decat cea de pana acum si care nu peste mult timp va trebui schimbata.

- alta fundamental democratica. Asta inseamna scoaterea din structura", a scris pe Facebook Traian Basescu.

14:00 - Si fostul ministru Elena Udrea a comentat decizia CCR privind interceptarile SRI.

"In dosarele mele nu exista nicio interceptare cu mine, ca urmare decizia CCR nu ma ajuta nici nu ma incurca. (...) Dosarele de coruptie sunt putine in totalul cauzelor care folosesc interceptari. Democratia este vitala, astfel ca si daca vreo persoana acuzata de coruptie ar scapa de acuzatii urmare a deciziei CCR, nu incape indoiala ca merita costul", a scris pe Facebook Elena Udrea.

13:50 - In urma deciziei CCR, nu vor mai putea fi efectuate filaje de catre SRI, astfel ca strainii fugari care se ascund in Romania vor fi mai greu de prins, potrivit unor surse citate de News.ro.

13:30 - Fostul prim-ministru Victor Ponta a avut de abia vineri o prima reactie pe subiectul interceptarilor SRI interzise de CCR in dosarele penale, precizand insa ca alte lucruri sunt mai importante "de 20 de milioane de ori".

13:02 - Biroul de Presa de la Palatul Victoria anunta ca la ora 19:30 este programata o sedinta de guvern. Premierul ar trebui ca, intr-o jumatate de ora, sa ia parte si la CSAT si sa si ajunga de la Cotroceni la Palatul Victoria, ceea ce este putin probabil.

12:00 - Iohannis revine in tara, vineri seara, cu putin timp inainte de ora 18:00, iar in jurul orei 19:00 urmeaza sa inceapa sedinta CSAT, la care va participa si premierul.

De remarcat ca romanul ranit in atacul de la Tel Aviv, in timpul vizitei presedintelui Klaus Iohannis in Israel si Palestina, a fost externat joi din spital, iar vineri s-a intors in tara, inaintea sefului statului.

Tema principala abordata in cadrul sedintei CSAT va fi motivarea Curtii Constitutionale privind interzicerea interceptarilor SRI in dosarele penale si efectele acesteia asupra sistemului judiciar.

Dupa sedinta CSAT, presedintele va sustine declaratii de presa. Reuniunea CSAT trebuia sa aiba loc pe 15 martie, dar a fost devansata cu patru zile, pentru a se discuta mai repede efectele deciziei CCR, a carei motivare a aparut miercuri.

Curtea Constitutionala a transmis ca SRI nu poate face interceptari in dosare penale, deoarece nu este organ de urmarire penala. Astfel isi motiveaza CCR decizia din 16 februarie, care se aplica si dosarelor care sunt in curs de solutionare. In schimb, dosarele care au fost deja solutionate nu mai sunt supuse acestei decizii.

Ministrul Justitiei, Raluca Pruna, a declarat, joi seara, la finalul sedintei de guvern, ca s-a lucrat la o ordonanta de urgenta care va pune in aplicare decizia CCR cu privire la interceptari, urmand ca aceasta sa fie adoptata vineri seara, dupa sedinta extraordinara a CSAT.

"Solutia pe care o propune Guvernul e folosirea infrastructurii SRI cu eliminarea oricarei interventii umane de la SRI si cu implicarea exclusiva a procurorilor si a politistilor de la Politia judiciara", a declarat ministrul.

F.N.

