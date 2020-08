Catalin Predoiu anunta ca va schimba modificarile facute de PSD-ALDE pe legile justitiei. "Ministerul Justitiei va lansa proiectele reparatorii in dezbatere publica"

"Ministerul Justitiei saluta declaratia Presedintelui Iohannis privind legile justitiei! Ministerul Justitiei va lansa proiectele reparatorii ale legilor justitiei in dezbatere publica in cursul lunii septembrie", arata reprezentantii MJ.Potrivit acestora, pe langa legile justitiei, vor fi puse in dezbatere publica si alte legi importante pentru sistemul judiciar, tot in luna septembrie.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca legile Justitiei au fost "ciuntite" de PSD si social-democratii au vrut sa controleze justitia, insa nu le-a iesit, pentru ca romanii s-au exprimat la referendumul pe Justitie. Seful statului a adaugat ca legile Justitiei trebuie corectate si a solicitat Guvernului si ministrului Justitiei sa faca acest lucru. El si-a exprimat speranta ca pana in aceasta toamna Executivul va veni cu proiecte care sa corecteze situatia."Am toata increderea ca Justitia isi va face treaba, dar ma astept si eu sa se lucreze in asa fel incat cei vinovati sa plateasca in timp util. SI eu am fost nemultumit ca acele mari dosare au ramas mari restante. Sunt de parere ca se va lucra si se va recupera. Insa legile Justitiei au fost ciuntite de PSD , care a incercat sa puna mana pe justitie si s-o controleze. Nu le-a iesit fiindca romanii au iesit la referendum si au spus stop", a declarat Klaus Iohannis, intrebat miercuri la Palatul Cotroceni daca se lucreaza la un plan pentru a corecta ce este viciat in justitie , in contextul in care dosarul Revolutiei, al Minieriadei treneaza de ceva timp, iar privind dosarul 10 august a existat o ordonanta de clasare.Seful statului a adaugat ca are speranta ca Executivul va veni cu proiecte in aceasta toamna care sa corecteze legile Justitiei si astfel procurorii si judecatorii sa isi poata face treaba in ceea ce priveste dosarele ramase restante."Insa legile inca nu au fost corectare si in acest sens am avut solicitarea catre Guvern si ministrul Justitiei sa fie reparate legile justitiei care au fost duse intr-o forma nepotrivita de majoritatea pesedista. Am mare speranta ca deja vom avea in aceasta toamna proiectele care sa repare legile Justitiei si sa dea procurorilor, judecatorilor posibilitatea sa judece aceste dosare restante", a concluzionat presedintele Iohannis.