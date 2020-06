Klaus Iohannis a contestat in justitie, la Curtea de Apel Bucuresti, amenda de la CNCD privind Tinutul Secuiesc

Ziare.

Actiunea fost depusa in instanta vineri si are ca obiect anularea Hotararii CNCD 443/20.05.2020. Pana in acest moment, instanta nu a stabilit cand va incepe procesul. Pe 20 mai, presedintele Klaus Iohannis a fost sanctionat de Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii cu o amenda de 5.000 lei, pentru discriminare si incalcare a dreptului la demnitate pe criteriul de apartenenta etnica/nationala. In aceeasi zi, seful statului a anuntat ca va contesta la instanta competenta decizia CNCD, considerand ca hotararea este una politica."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de hotararea de astazi a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Avand in vedere ca decizia CNCD este una profund politica, presedintele Romaniei va contesta aceasta hotarare la instanta competenta", arata Administratia Prezidentiala.Seful statului a fost sanctionat pentru declaratiile facute in contextul adoptarii tacite la Camera Deputatilor a proiectului legat de autonomia Tinutului Secuiesc. Pe 29 aprilie, Klaus Iohannis declara: ''Jo napot kivanok, PSD (Va doresc o zi buna, PSD ). Este incredibil, dragi romani, ce se intampla in Parlamentul Romaniei. PSD a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege prin care da autonomie larga Tinutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD! Este incredibil ce intelegeri se fac in Parlamentul Romaniei! In timp ce noi, eu, Guvernul, celelalte autoritati ne luptam pentru vietile romanilor, ne luptam ca sa scapam de aceasta pandemie, PSD, marele PSD, se lupta in birourile secrete din Parlament, ca sa dea Ardealul ungurilor. Jo napot, Ciolacu! (Buna ziua, Ciolacu) Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban , in schimbul acestei intelegeri? Vedeti, dragi romani, asta inseamna o majoritate toxica, majoritatea toxica pesedista. De aceea, dragii mei, se intelege acum poate mai bine de ce am vrut alegeri anticipate. Eu nu mai vreau ca problemele importante ale natiunii sa fie hotarate de PSD. Eu nu mai vreau ca aceasta majoritate toxica pesedista sa hotarasca impotriva Romaniei si impotriva romanilor. Este inadmisibil asa ceva si, pana cand sunt eu presedintele Romaniei, o astfel de lege nu va exista".Potrivit CNCD, declaratia reprezinta fapta de discriminare si incalca dreptul la demnitate pe criteriul de apartenenta etnica/nationala, conform art. 2 alin. (1) si art. 15 din O.G. 137/2000, republicata.