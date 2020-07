Klaus Iohannis a semnat eliberarea din functia de procuror la DIICOT Brasov a lui Catalin Borcoman, devenit procuror in cadrul Parchetului European

Administratia Prezidentiala a anuntat, miercuri seara, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea din functia de procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Brasov a lui Catalin Laurentiu-Borcoman - ca urmare a numirii in functia de procuror european al EPPO.Consiliul a numit luni procurorii europeni ai Parchetului European (EPPO), potrivit unui comunicat de presa al institutiei.Procurorii vor supraveghea investigatiile si urmaririle penale si vor constitui Colegiul EPPO, impreuna cu procurorul-sef european Laura Codruta Kovesi . Romania va fi reprezentata de catre Catalin-Laurentiu Borcoman, fost sef al DIICOT Brasov.Acesta a declarat ca numirea este o reusita importanta a cerierei sale.Procurorii europeni sunt numiti pentru un mandat de sase ani, care nu poate fi reinnoit. La sfarsitul perioadei de sase ani, Consiliul poate decide sa prelungeasca mandatul cu maximum trei ani.Parchetul European va fi un organism independent al UE, responsabil cu investigarea, urmarirea penala si trimiterea in judecata a autorilor infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu, frauda coruptie , frauda transfrontaliera in materie de TVA de peste 10 milioane EUR). In acest scop, EPPO va desfasura investigatii , va efectua acte de urmarire penala si va exercita actiunea publica in fata instantelor competente din statele membre.In 2019, Laura Codruta Kovesi a fost numita de catre Consiliu si Parlamentul European prima procuroare-sefa europeana.In prezent, 22 de state membre participa la EPPO (Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Tarile de Jos, Portugalia, Romania, Slovenia, Slovacia, Spania).Se preconizeaza ca EPPO isi va incepe activitatea la sfarsitul anului 2020 si va avea sediul la Luxemburg.