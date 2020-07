Klaus Iohannis,despre clasarea dosarului 10 august : Sunt de parere ca e de dorit sa se gaseasca o clarificare mai profunda

"Poate va amintiti ca, atunci cand a fost evenimentul 10 august, eu am avut o parere foarte ferma - ca masurile luate de Jandarmerie au fost exagerate. Au aparut relatari, filmari si s-a constituit un dosar penal pe care l-a analizat DIICOT Eu am foarte mare incredere in sistemul de justitie din Romania si eu impreuna cu dumneavoastra, cu multe milioane de romani ne-am luptat ca niciun politician sa nu se amestece in dosare, nici presedintele. Nu pot decat sa va spun opiniile personale si sa spun ca justitia isi va face treaba si cei vinovati vor fi trasi la raspundere. Personal, ca si multi alti romani, suntem de parere ca e de dorit sa se gaseasca o clarificare mai profunda in aceasta speta", a declarat presedintele, intrebat in legatura cu decizia de clasare a dosarului privind evenimentele din 10 august 2018, din Piata Victoriei, din Capitala.Intrebat daca s-ar impune demisia sau revocarea Georgianei Hosu de la sefia DIICOT, asa cum a facut anul trecut cu Felix Banila in cazul Caracal, avand in vedere ca aceasta putea invalida ordonanta de clasare a dosarului 10 august, care contine solutii contradictorii, presedintele Klaus Iohannis a afirmat:"Cata vreme suntem intr-o procedura in derulare, chestiunile pot fi lamurite de la cei care le deruleaza. Nu cred ca va asteptati de la presedinte sa lamureasca detalii de procedura. Daca cineva a gresit in detalii de procedura, atunci CSM sau Ministerul Justitiei va face verificari. Aceste chestiuni sunt in alta faza procedurala: e la procurorul general, care studiaza speta si probabil in cateva zile vom primi un raspuns. Am toata increderea ca deciziile in final vor fi cele corecte si vom avea o justitie dreapta."Dosarul violentelor de la protestul din 10 august 2018, din Piata Victoriei, a fost clasat in ceea ce priveste savarsirea de actiuni impotriva ordinii constitutionale, dar si in ceea ce priveste acuzatiile la adresa coordonatorilor interventiei fortelor de ordine, iar urmarirea penala pentru purtare abuziva, abuz si neglijenta in serviciu in cazul unor jandarmi care "au exercitat violente nejustificate impotriva unor protestatari" a fost declinata catre Parchetul Militar.Clasarea in ceea ce priveste acuzatiile de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual participatie improprie la uz de fals, complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva ii vizeaza pe coordonatorilor actiunii jandarmilor, Laurentiu Cazan, Mihai Dan Chirica, Gheorghe Sebastian Cucos si Ionut Catalin Sindile.