Klaus Iohannis, fara replica legat de o posibila demitere a Procurorului-sef DIICOT

Intrebat daca sefa DIICOT ar trebui sa demisioneze din functie pentru ca se vede in fiecare seara cu un inculpat (fostul politist Dan Hosu, cercetat pentru trafic de influenta - n.r.), care ar putea chiar sa fie condamnat, presedintele Klaus Iohannis, cel care a semnat numirea sefei DIICOT, a declarat:"Da, e buna intrebarea si sunt convins ca va fi analizata aceasta speta de catre CSM si vom primi de acolo un raspuns autorizat".La intrebarile repetate pe aceasta tema, seful statului e evitat raspunsul."Parerea mea este ca CSM va da un raspuns la aceasta chestiune. Daca va exista o solicitare atunci o voi analiza cu mare atentie", a declarat Klaus Iohannis.G4Media: "Dar nu va asumati totusi o pozitie ca presedinte? Totusi dvs. ati semnat decretul de numire in functie".Klaus Iohannis: "Eu, ca presedinte, nu am instrumente sa analizez precum CSM."G4Media.ro: "Dar in cazul lui Felix Banila ati cerut demisia, fara sa mai asteptati pozitia CSM".Klaus Iohannis: "Multumesc".Sotul sefei DIICOT, fostul politist Dan Hosu, ar putea fi condamnat la inchisoare in procesul de coruptie care-l vizeaza, aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti.Procurorul de sedinta al DNA a depus concluzii de condamnare in cazul lui Dan Hosu. Pronuntarea in prima instanta va avea loc pe 15 septembrie 2020.Dan Hosu este cercetat pentru trafic de influenta, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la folosirea de informatii nedestinate publicitatii si dare de mita, la ultimul termen al procesului de coruptie de la Tribunalul Bucuresti, care a avut loc miercuri 1 septembrie, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare.De asemenea, DNA a cerut si condamnarea fostei sefe a Consiliul de Administratie al Carpatica Asigurari Sibiu, Angela Toncescu, si a fostului sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul IGPR, comisarul sef Marian Catarama, potivit acelorasi surse.Pe de alta parte, procurorul DNA a depus concluzii de achitare in cazul lui Sorin Tatu, patronul unei firme, acuzat de trafic de influenta, intrucat probele obtinute impotriva lui de SRI pe mandat de siguranta nationala (MSN) au fost inlaturate de instanta la termenul din 20 iulie 2020 ca urmare a deciziilor CCR . Detalii aici.Dan Hosu, fost sef al Serviciului de combatere a traficului cu migranti din cadrul Directiei de combatere a crimei organizate a IGPR, a fost trimis in judecata de DNA pe 6 februarie 2017 pentru trafic de influenta, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si dare de mita.El ar fi ajutat-o pe Angela Toncescu sa influenteze deciziile de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) astfel incat sa obtina avizul pentru numirea in functia de presedinte al CA al Carpatica Asig, dar si pentru ca autoritatea sa nu ia decizii nefavorabile societatii de asigurari patronate de Dan Ilie Carabulea.Potrivit DNA, intre martie 2015 si martie 2016, Dan Hosu si alte persoane, printre care Ion-Sorin Tatu si Adrian Gurzau (fost deputat PDL , finul Elenei Udrea), ar fi primit "foloase necuvenite constand in indemnizatii lunare de la Carpatica Asig", "in schimbul influentei asupra unor persoane din conducerea ASF".Firmele acestora ar fi incheiat cu Carpatica " contracte paguboase" de pana la "480.000 euro fara TVA" ca sa mascheze primirea banilor pentru traficul de influenta.Pe 3 august 2016, Dan Hosu l-ar fi instigat pe fostul lui coleg, Catalin Marian Catarama, sa intre in baza de date de la Evidenta Populatiei "si sa-i furnizeze datele de identificare ale unor persoane decedate".Potrivit DNA, Dan Hosu urmarea sa incheie intelegeri cu urmasii persoanelor decedate si sa ii ajute sa obtina despagubiri in baza politelor de asigurare pe viata contra unui comision.Pentru ajutorul oferit, Dan Hosu i-ar fi platit fostului sau coleg "un sejur intr-o statiune de pe litoralul romanesc".Gurzau a batut palma pentru o pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendare , iar Stoicescu pentru o pedeapsa de 1 an si 8 luni de inchisoare cu suspendare.