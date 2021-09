Cîţu, amenințare voalată după episodul "parteneriatului cu Iohannis": "Îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban să clarifice afirmaţia"

Preşedintele ales al PNL, Florin Cîţu, cere ca fostul preşedinte Ludovic Orban să explice, în BEX al PNL, declaraţia sa de la finalul congresului de sâmbătă, 25 septembrie, conform căreia parteneriatul său cu preşedintele Klaus Iohannis s-a încheiat.

”Îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban să clarifice această poziţie, dacă nu, o clarificăm noi pentru el”, susţine noul lider al liberalilor.

„Aseară am văzut o declaraţie a domnului Ludovic Orban, la plecare, eu sper că era o declaraţie la supărare, pentru că pe mine m-au votat membrii PNL, în majoritate covârşitoare ”pentru”, şi pentru parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Aşa că în primul BEX eu voi cere domnului Ludovic Orban să-şi clarifice această poziţie, ce vrea să spună. Eu cred că a fost o poziţie spusă la supărare, pentru că planurile noastre de viitor sunt strâns legate de parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Aşa că în următorul BEX îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban să clarifice această poziţie, dacă nu, o clarificăm noi pentru el”, a declarat Cîţu.

Întrebat dacă se pune problema excluderii fostului preşedunte al PNL din partid, Cîţu a răspuns: „Nu am spus aşa ceva, am spus să vină să ne explice ce a vrut să zică când a spus că nu există un parteneriat, pentru că PNL şi această conducere are un parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis”.

„În momentul de faţă, între Ludovic Orban şi Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat”, a afirmat Ludovic Orban, la Congresul PNL, după alegerea lui Florin Cîţu în funcţia de preşedinte al partidului.