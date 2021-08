Iohannis, despre afirmaţiile lui Orban privind intervenţii externe în PNL: "Pun astfel de declaraţii pe seama ascuţirii luptei"

"Pot să vă spun că pun astfel de declaraţii pe seama ascuţirii luptei de tip campanie electorală", a declarat Iohannis.El a adăugat că lucrurile trebuie privite "destul de relaxat". "O competiţie politică întotdeauna îi face pe cei implicaţi să caute explicaţii senzaţionale şi cam aşa putem să interpretăm", a suţinut el. Klaus Iohannis a fost întrebat, miercuri, 4 august, despre declaraţia liderului PNL, Ludovic Orban , privind intervenţii externe în competiţia din cadrul partidului."Eu nu am astfel de semnale şi pot să vă spun că pun astfel de declaraţii pe seama ascuţirii luptei de tip campanie electorală, dacă aveam semnale că există aşa ceva, aş fi intervenit de mult. O competiţie politică întotdeauna îi face pe cei implicaţi să caute explicaţii senzaţionale şi cam aşa putem să interpretăm. Mai mult nu e", a declarat Iohannis.Referitor la acuzaţiile aduse în lupta din PNL, el a afirmat că le priveşte "ca pe o campanie politică, cu anumite accente mai stridente, dar în esenţă aşa se desfăşoară o campanie electorală, cu acuzaţii la adresa competitorilor... trebuie să privim lucrurile destul de relaxat. Guvernarea nu a suferit din motiv de campanie"."Evident, cei care sunt în campanie - şi este o poziţie extrem de importantă pentru care se luptă -, sigur au exact comportamentul de politician în campanie electorală", a completat el. Iohannis a mai fost întrebat despre temeri privind o eventuală fisură în PNL după Congres şi dacă există o a treia soluţie, pentru ca partidul să iasă mai unit."Cum se desfăşoară campania în partid este treaba partidului şi chiar dacă aş avea o opinie, nu aş spune-o public. (...) Când apar mai mulţi competitori, apare competiţia tip campanie electorală, nu s-au depus încă moţiunile (...), dacă vom avea 1, 2, 3, 4 competitori, vom vedea. E treaba partidului cum gestionează campania internă, cum îşi organizează Congresul şi cum votează. Chiar dacă teoretic ar fi mai bine ca această competiţie să nu facă valuri în afară, ea face, pentru că sunt oameni foarte cunoscuţi şi foarte vizibili. (...) O astfel de competiţie nu se poate desfăşura în spatele uşilor închise că atunci ne-am întreba ce se întâmplă. Aşa este o competiţie, cu fisura partidului e o poveste veche. Şi când am candidat eu s-a spus la fel... dimpotrivă, am dus două partide împreună şi lucrurile au mers mai departe. Nu e un argument pentur a inhiba un alt competitor", a conchis Iohannis. Preşedintele PNL, Ludovic Orban , îi critică pe liberalii care şi-au anunţat susţinerea faţă de Florin Cîţu pentru funcţia de preşedinte al PNL, Orban susţinând că aceştia „nu-l consideră capabil să conducă partidul”.Orban a vorbit despre „presiuni din exteriorul Partidului Naţional Liberal” care ar fi fost făcute asupra unor membri de partid, el atrăgându-le atenţia celor din afara partidului „care şi bagă coada de două luni” că nu cedează în cursa pentru şefia PNL. ”Exact ca la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, indiferent câţi vor fi în jurul meu, voi da bătălia până la capăt şi voi da bătălia cu toată forţa pe care o am, voi da bătălia pentru Partidul Naţional Liberal, voi da bătălia pentru România”, a anunţat liderul PNL.