Klaus Iohannis, despre viitorul prim-ministru: "Nu stiu ce negociaza ei acolo, dar am sa accept propunerea pe care o vor avea"

De asemenea, presedintele a declarat ca nu se va implica in negocieri pentru ca partidele trebuie sa ajunga la concluzii atat pentru portofoliile de ministrii, cat si privind planul de guvernare."De regula, dupa alegeri, prima data se constituie noul parlament si abia dupa se fac consultari pentru formarea guvernului. Acum, ca e pandemie, am inceput mai repede consultarile. Sunt lucruri care dureaza. Nu vreau sa repetam greselile pe care le-am facut in trecut. Partidele de la noi sunt in etapa in care inca invata cum sa negociaza portofolii, program de guvernare etc. Am avut coalitii care nu au functionat foarte bine si aceste lucruri nu trebuie sa se mai intample. Sunt viziuni diferite, programe de guvernare diferite, scheme diferite, si de asta trebuie sa avem putina rabdare ca partidele sa negocieze aceste lucruri. Ca este Orban, il accept, ca este Citu, il accept. Nu stiu ce negociaza ei acolo, dar eu am sa accept propunerea pe care o vor avea", a declarat presedintele.De asemenea, Iohannis sustine ca negocierile au fost blocate pentru ca "unii au incercat sa negocieze prin intermediul presei".Presedintele Klaus Iohannis a participat la evenimentul organizat cu prilejul inchiderii oficiale a campaniei nationale de impadurire "O padure cat o tara", in comuna Bolintin-Vale, judetul Giurgiu.