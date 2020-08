Klaus Iohannis si Ludovic Orban participa la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta

Editia din acest an a Zilei Marinei este dedicata implinirii a 160 de ani de la infiintarea Fortelor Navale Romane si va fi sarbatorita altfel, avand in vedere noile conditii impuse de pandemia de coronavirus Potrivit organizatorilor, evenimentele de la Constanta vor incepe la ora 9.55 cu intampinarea presedintelui Klaus Iohannis, iar dupa trecerea in revista a garzii de onoare, la ora 10,00, este programat ceremonialul ridicarii Pavilionului, Geacului si a Marelui Pavoaz la bordul navelor militare, odata cu intonarea imnului de stat si cu executarea a 21 de salve de tun. In continuare, va fi oficiat serviciul religios, care va fi urmat de alocutiunea sefului statului.Dupa ceremonia din Portul Militar, marinarii vor prezenta exercitiul naval intrunit "Fortele Navale Romane 2020", care se va desfasura in acvatoriul portului Constanta si in rada exterioara a acestuia. Exercitiul va debuta cu secvente de combatere a migratiei transfrontaliere realizate de Garda de Coasta, urmate de actiuni ale scafandrilor de lupta de distrugere a dispozitivelor de cercetare submarina. In larg, navele aflate in dispozitivul fix vor respinge atacul aviatiei inamice cu sistemele de artilerie de la bord. Protagonistii acestei secvente sunt fregata "Regina Maria", fregata "Marasesti', nava purtatoare de rachete "Lastunul", puitorul de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu", corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian" si dragorul maritim "Locotenent Lupu Dinescu", iar rolul inamicului va fi jucat de aparatele de zbor ale Fortelor Navale Romane si Fortelor Aeriene Romane. Pentru acest moment demonstrativ, vor fi folosite aproximativ 1.200 de unitati de munitie."Fortele Navale Romane 2020" continua cu un exercitiu demonstrativ de cautare si atac asupra unui submarin inamic. Conform scenariului, un avion militar de patrulare si cercetare francez va intercepta un submarin inamic in proximitatea portului Constanta si va transmite coordonatele acestuia unui elicopter Puma Naval, care va lansa o geamandura radio-hidro-acustica si o torpila antisubmarin.Demonstratiile de pe mare se incheie cu defilarea navelor militare. Echipajele navelor participante vor prezenta onorul oficialitatilor ambarcate la bordul fregatei "Regina Maria" si al navei purtatoare de rachete "Lastunul", dupa care vor defila, in apropierea tarmului, de la Constanta pana la Midia, oferind salutul lor publicului care se va afla pe faleza din Constanta sau pe plajele din Constanta, Mamaia si Navodari.Defilarea va incepe la ora 11,30, de la sud la nord, dupa care navele vor ramane ancorate in raionul maritim din zona Cazinoului din Constanta. Defilarea va fi deschisa de fregata "Marasesti", urmata de corveta turceasca TCG "Heybeliada", puitorul de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu", nava hidrografica maritima "Capitan-comandor Alexandru Catuneanu", corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian", dragorul maritim 25 "Locotent Lupu Dinescu", nava Garzii de Coasta "Stefan cel Mare" si nava "Apollo" a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare.In timpul defilarii, navele vor fi survolate de elicopterele Fortelor Navale Romane, elicoptere de lupta si aeronave F-16 si MiG-21 ale Fortelor Aeriene Romane, o aeronava americana de patrulare P-8 Poseidon si o aeronava franceza de cercetare MPA Atlantique. Dupa apusul soarelui, Ziua Marinei Romane se va incheia cu aprinderea pavoazului electric la navele de pe mare.Evenimente dedicate Zilei Marinei Romane vor avea loc, de asemenea, la Braila si Tulcea, acolo unde sunt planificate, sambata, de la ora 10,00, scurte ceremonii de ridicare a Pavilionului, Geacului si a Marelui Pavoaz la bordul navelor militare, dupa care acestea vor defila in formatie, pe Dunare, pana la ora 11,00.La Bucuresti, este planificata o ceremonie restransa in Parcul " Regele Mihai I", unde va fi ridicat Pavilionul, iar dupa oficierea unui serviciu religios va fi citit Ordinul comun al ministrilor Apararii Nationale, Afacerilor Interne si Transporturilor privind sarbatorirea Zilei Marinei Romane si se vor depune coroane de flori.La Mangalia, ceremonia va fi organizata in interiorul Portului Militar, unde, dupa ridicarea Pavilionului, Geacului si a Marelui Pavoaz, va fi citit ordinul comun al ministrilor de resort si va oficiat un serviciu religios.Avand in vedere restrictiile impuse de pandemia de coronavirus, pe pagina oficiala de Facebook a Fortelor Navale au fost lansate, pe 5 august, concursurile tematice "Marea in culori" (concurs de fotografie digitala) si "Ce fac Fortele Navale Romane pentru tine?", precum si proiectele virtuale "Lectia de istorie", "Oameni in uniforma de marina" si "Portret de marinar, schimb de generatii", care ofera publicului posibilitatea de a interactiona si de a-i cunoaste mai bine pe marinarii militari Ziua traditionala a portilor deschise s-a desfasurat tot in mediul online, pe 9 august, cand reprezentantii Marinei Militare Romane au prezentat tururi virtuale in porturile Constanta, Braila, Mangalia si Tulcea.