Presedintele Klaus Iohannis, intalnire cu membri ai guvernului, la Palatul Cotroceni, pe tema educatiei

Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta programata la ora 15,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban , vicepremierul Raluca Turcan , ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie , ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan , ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru , si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat Saptamana trecuta, seful statului a anuntat ca se va intalni cu reprezentantii Guvernului pentru a discuta despre scenariile privind deschiderea noului an scolar si universitar."Aceasta situatie a deschiderii noului an scolar, implicit a anului universitar, este una de extrema importanta si ma preocupa foarte mult. Am avut numeroase discutii cu conducerea Ministerului Educatiei, cu specialisti, cu alti membri din Guvern cu atributii pe aceasta zona. S-au facut progrese importante in conturarea unor strategii si a unor scenarii. Am invitat pe premier, ministrul Educatiei si mai multi ministri pentru o discutie pe care o vom avea saptamana viitoare, cand sper ca reusim sa conturam cateva scenarii care pot fi comunicate pe urma public", spunea, pe 29 iulie, Iohannis.El preciza ca "scoala sigur nu va incepe in conditii normale, fiindca pandemia pana in septembrie nu va disparea"."Ar fi foarte complicat sa avem numai scoala online. Si, atunci, ne indreptam spre un scenariu mixt, unde, probabil, si in functie de conditiile locale, vom avea mai mult scoala normala cu elevii la scoala sau mai mult online sau un sistem mixt. Cum vor decurge aceste lucruri va fi stabilit cu exactitate intr-o saptamana sau doua si va fi comunicat public", a explicat atunci Iohannis.