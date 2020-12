Presedintele Klaus Iohannis - intalnire marti cu liderul PNL, Ludovic Orban

Seful statului a avut luni consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament. La finalul discutiilor, presedintele Iohannis a anuntat ca inca nu sunt intrunite conditiile pentru desemnarea unui candidat la functia de prim-ministru. Potrivit presedintelui, este nevoie de cel putin inca o runda de consultari.Presedintele Iohannis a purtat discutii, luni, cu reprezentantii PSD , PNL, USR PLUS, AUR UDMR si cei ai minoritatilor nationale reprezentate in Parlament.Discutiile dintre PNL, USR PLUS si UDMR s-au blocat in weekend, deoarece nu s-a putut conveni asupra modului in care se impart functiile politice.CITESTE SI: Expert: Pana la Craciun, in Bucuresti vor fi aproape 100.000 de infectari. "Este o povara insuportabila"