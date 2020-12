Cat se potriveste generalul Ciuca profilului de premier dorit de Iohannis. "Nu cred ca ar putea sa vina cineva ca Rares Bogdan"

Fiecare optiune are plusuri si minusuri

Nicolae Ciuca, minus la autoritate in interiorul partidelor

"PSD il respecta personal pe Ciuca, a fost comandant in teatrele de operatii"

Iohannis isi doreste un guvern tehnocrat, dar care sa nu fie tehnocrat

Din numele vehiculate deja in spatiul public, Nicolae Ciuca , numit deja premier interimar, Ilie Bolojan sau chiar Emil Boc , pe de o parte, sau Florin Citu si Eduard Hellvig, pe de alta parte, se contureaza problema cu care se confrunta acum seful statului.Fie merge pe linia unui nume mai degraba tehnocrat, un bun specialist care si-a demonstrat eficienta - cum ar fi Ciuca sau Bolojan, dat fiind actualul context al pandemiei, fie merge pe numirea unui om cheie in PNL , capabil sa asigure stabilitatea politica a viitorului guvern intr-o coalitie cu USRPLUS si UDMR Analistul politic Adi Zabava este de parere ca persoane precum Ciuca sau Bolojan pot oferi o doza de incredere guvernului in actualul context, insa minusurile lor la capitolul de autoritate in interiorul PNL l-ar obliga pe seful statului la un rol mult mai activ in special in a-i asigura autoritatea in cadrul partidului."Cred ca totul depinde de cartea jucata de presedintele Iohannis. Toate scenariile sau posibilele solutii vehiculate in spatiul public au plusuri si minusuri, si cred ca ele sunt date in principal de situatia in care ne aflam, si anume contextul pandemic. Mai precis, un fost general de armata, actual ministru al Apararii, poate fi echivalentul unui castig de incredere al Guvernului, beneficiind de o asociere naturala intre om si institutia dinspre care vine in contextul in care armata ramane o institutie ce beneficiaza de o resursa importanta de incredere.Sa ne amintim ca tot la armata s-a facut apel, si cu destul de mult succes, in momentul starii de urgenta fie ea medicala, in speta situatia Suceava, fie ea sociala, cu trupele militare pe strazi patruland si asa mai departe. Pe de cealalta parte, Nicolae Ciuca, un politician de rit nou, ca sa spunem asa, ar putea gestiona mult mai greu toate calculele politice si atunci asta ar putea sa cada in spatele lui Klaus Iohannis sau a altora din PNL, tinand cont de faptul ca intr-un eventual guvern PNL- USR PLUS-UDMR, sau orice alta majoritate care se va forma, e nevoie de gestionarea unor discutii politice de negocieri si asa mai departe. Vorbim de un lucru care nu cred ca poate fi facut de actualul ministru Ciuca, pentru care principala sa indeletnicire ar fi gestionarea situatiei pandemice", a declarat Adi Zabava.In opinia analistului politic doar o numire cat mai putin politica poate oferi guvernului un nou suflu de credibilitate."In alte cazuri, precum Bolojan sau Emil Boc chiar, aceste candidaturi ar fi intr-un fel asemanatoare cu cea a lui Nicolae Ciuca doar ca ar avea de castigat nu atat din asocierea cu armata, ci din munca desfasurata in administratia locala. Insa si ei au aceleasi probleme de gestiune si legitimitate politica. Sa ne amintim ca dl. Bolojan a mai fost pe la Bucuresti, in functia de Secretar General al Guvernului, si nu a facut multi pureci pe aici. Deci, cam fiecare nume vehiculat in aceste zile are plusuri si minusuri. Este clar insa ca se cauta un nume de premier care sa ofere mai multa incredere guvernului in aceasta situatie de pandemie. Un nume care sa genereze acest lucru trebuie sa fie unul mai putin politic, de aici Ciuca, Bolojan sau Boc. Nu cred ca in locul lui Orban ar putea sa vina cineva ca Rares Bogdan sau o alta figura cu un bagaj politic important in partid ", a declarat Adi Zabava.Sociologul Vladimir Ionas este de parere ca PNL nu dispune in acest moment de un candidat cu suficienta credibilitate politica, o numire precum cea a lui Florin Citu fiind mai degraba un cadou pentru opozitie , iar nume serioase precum Ilie Bolojan par mult mai implicate in proiectele locale si mai greu de convins sa-si asume guvernarea intr-o astfel de criza."PNL dar mai ales presedintele Iohannis incearca sa identifice acele persoane care mai degraba se muleaza pe profilul pe care l-a avut Dacian Ciolos in 2016, care sa fie acceptat in interiorul PNL dar si de alianta USRPLUS fara prea mari probleme. Aici sunt destul de multe probleme, pentru ca avand o alianta din trei partide, fiecare cu asteptari diferite, pare sa fie nevoie de un om politic cu experienta care sa poata negocia si sa stie cum sa tina in mana o astfel de alianta politica. Din numele vehiculate in presa, cum este cel al ministrului de Finante, Florin Citu, acesta cred ca ar fi o greseala in contextul in care a existat deja o motiune votata de catre Parlament impotriva sa, sa ne amintim ca a mai fost nominalizat premier si a fugit cu zece minute inainte de vot, plus ca imaginea domniei sale, atat la nivelul clasei politice dar si la nivel national, nu este una favorabila.In ceea ce-l priveste pe Ilie Bolojan, la nivel de perceptie sta foarte bine, este vazut bine atat de clasa politica cat si de oameni, insa nu stiu daca domnia sa ar accepta si nici nu vad de ce ar accepta o astfel de provocare intr-un moment de criza majora. Acesta pare sa fie cea mai buna optiune pentru PNL, vine dintr-un judet cu rezultate foarte bune - dar depinde de el daca isi va suma riscurile functiei de premier intr-o situatie de criza majora", a declarat sociologul.Vladimir Ionas este de parere ca Nicolae Ciuca ar avea prea multe minusuri la nivel de incredere si autoritate la nivelul clasei politice pentru a putea gestiona viitoarea coalitie."In ceea ce-l priveste pe Nicolae Ciuca, numirea sa are minusul ca ar da apa la moara tuturor teoriilor conspirationiste in contextul in care acum mai putin de un an era seful Marelui Stat Major al Armatei iar acum sa preia guvernul. Romanii nu sunt obisnuiti cu implicarea activa in politica a oamenilor cu functii in armata. Poate acest model exista mai mult in SUA, dar daca ne uitam pe langa noi, Grecia, Turcia, cand au condus generalii - nu e tocmai un exemplu incurajator. In plus, o astfel de numire ar implica un rol mult mai activ al presedintelui tocmai pentru a suplini minusul de autoritate al dl. Ciuca in interiorul partidelor si nu stiu cat de mult isi va dori acesta sa-si asume un astfel de rol dupa ce, in acest ultim an, a pierdut mult la incredere tocmai din acest motiv.Cred ca pentru Nicolae Ciuca va fi destul de greu sa conduca aceasta alianta politica, pentru ca este o diferenta majora intre politica si armata. In armata se respecta gradul insa in politica alte considerente primeaza - are un scor slab in judetul in care a candidat, nu e nici reprezentantul unui judet fruntas ca sa poata dicta conditii. Pare deci cel mai indicat sa fie numit in functia de premier un om politic cu experienta, care sa poata tine in mana viitoarea alianta, dar ramane un semn mare de intrebare cine ar putea fi acela. Asta pentru ca in interiorul PNL identifici cu greu o astfel de persoana", a mai precizat Vladimir Ionas.Fostul deputat liberal Ovidiu Raetchi este insa de parere ca Nicolae Ciuca se bucura de respectul membrilor PSD in calitate de fost comandant in teatrele de razboi, acestia refuzand chiar sa respecte ordinele de partid cand li s-a cerut sa voteze impotriva sa. Raetchi este de parere ca PSD-ul va face o opozitie constructiva cu Ciuca la Palatul Victoria "Eu nu sunt adeptul - de principiu - al amestecului politico-militar. Dar nu vad, pe model american (vezi cazul presedintelui Eisenhower) nici o incompatibilitate absoluta. Un ex-militar cu profil democratic si pro-occidental poate fi, uneori, o solutie. Si acum mi se pare ca suntem in scenariul "uneori". Vine anul vaccinului Covid, e nevoie de un management strict, vor fi provocari si tentative de destabilizare pe acest fond.Marele avantaj al lui Ciuca este ca se bucura de respect atat in statele NATO, cat si in Parlament. Inclusiv in randurile opozitiei PSD. In principiu, Ciuca e singurul ministru in fata caruia pesedistii nu au cracnit prin Comisii. Pentru ca era intangibil profesional si moral. Percepandu-se ca "patrioti", pesedistii nu prea stiu cum sa sara la beregata unui militar roman asupra caruia s-a tras in Afganistan. Le e rusine. Eu am vazut pesedisti care au spus "ies din sala" cand primisera ordin sa il pice pe Ciuca la audierile de la Aparare. Si erau asa de multi, incat Simonis si Ciolacu au fost nevoiti sa lase vot liber. Ideea e ca, intr-un Parlament pe muchie, cu o majoritate fragila PNL-USR-UDMR, Ciuca poate convinge PSD sa nu faca anti-joc pe chestiuni stategice. Tudose, Ciolacu, Grindeanu sunt din paradigma "interesul national", nu din paradigma "conspiratia Soros", in care picase Dragnea. Nu vad PSD facand o opozitie toxica la adresa lui Ciuca. Il respecta personal, ca fost comandant in teatrele de operatii. De aceea, mi se pare o solutie buna pentru a tine PSD in opozitie, dar intr-o opozitie constructiva", a precizat acesta.Nicolae Ciuca a fost, intre anii 2001 si 2004, comandantul Batalionului 26 Infanterie (cunoscut si drept Scorpionii Rosii), cu care a participat la misiunile din Afganistan si Irak, fiind singurul general roman care a condus personal o misiune de lupta (14-15 mai 2004, lupta pentru podul peste Eufrat in Irak).In opinia profesorului Cristian Pirvulescu, Nicolae Ciuca se incadreaza perfect la profilul de prim-ministru dorit de presedintele Iohannis, unul care nu doar sa ofere solutii la guvernare, dar si care sa reprezinta o viitorul PNL."Generalul Ciuca a intrat in PNL in luna octombrie, deci este membru de doar doua luni, iar pentru a fi ministrul Apararii nu era necesar sa fie membru de partid si nici al Parlamentului. Cred ca este evident ca era cel putin un plan de rezerva, daca nu planul principal, al presedintelui Iohannis. Acesta din urma nu este foarte multumit de modul in care evolueaza partidul si ca urmare ar prefera ca acest guvern sa urmeze o anumita linie, mai prezidentiala. Iar in acest moment presedintele are aceasta posibilitate, mai tarziu nu stiu ce se va intampla. Este un avantaj pe care nu l-a mai avut din 2015 incoace - atunci a facut-o pentru schimbarea partidului iar partidul a considerat ca a pierdut alegerile din aceasta cauza, insa acum sunt alte circumstante. Cred ca isi doreste un guvern tehnocrat, dar care sa nu fie tehnocrat.Domnul Ciuca corespunde cel mai bine acestei situatii, si nu domnii Bolojan sau Emil Boc. Primarul Clujului este oricum un fost prim-ministru, prea apropiat de Traian Basescu , prim-ministrul din timpul modificarilor din 2010 - ma indoiesc ca presedintele ar merge pe aceasta varianta. Cred ca presedintele Iohannis isi doreste un prim-ministru si un viitor lider al partidului care sa nu fie provenit din niciuna din partile/taberele partidului, nici din PDL nici din PNL. Este atat un calcul legat de guvernare dar si unul de perspective, de intarire a partidului dupa aceste ultime alegeri. Pierderea acestor alegeri arata ca putina disciplina militara este necesara in partid", a declarat acesta.Cristian Pirvulescu este de parere ca orice minusuri ar exista pe partea de stabilitate politica ele pot fi rezolvate printr-o cooperare cu Ludovic Orban , care ramane in continuare presedintele partidului. "Nu stiu daca dl. Ciuca este un bun politician calit in experienta luptei de partid, dar sunt convins ca, in cel putin prima parte, va fi sprijinit de Ludovic Orban, care este un negociator si in continuare presedintele partidului. In cel mai bun caz intrevad o tranzitie. Nu este o schimbare radicala. Functia de prim-ministru a fost eliberata, cea de presedinte de partid ramane pentru inca o perioada de timp - cea in care se vor face negocieri si asa mai departe. Poate niciodata generalul Ciuca nu va deveni un autentic om de partid, si ramane de vazut daca va reusi sa controleze situatia, insa sa transmita o anumita imagine si catre membri partidului o anumita viziune, cred ca se poate.Marti, 8 decembrie, Antonel Tanase , secretarul general al Guvernului, si-a anuntat demisia din functie la cererea noului premier interimar, Nicolae Ciuca . Acesta din urma a anuntat ca a preluat conducerea interimara a Guvernului. "In perioada urmatoare vom continua sa focalizam atentia Guvernului pe gestionarea pandmeiei COVID-19. Vreau sa focalizam atentia guvernului pe prioritatile legate de gestionarea pandemiei, punerea in aplicare a strategiei de vaccinare si pregatirea anului financiar 2021", a spus Nicolae Ciuca CITESTE SI: