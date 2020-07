VIDEO Klaus Iohannis: Guvernul m-a asigurat ca vor fi finalizate lucrarile de infrastructura aflate in mare intarziere

"Cu totii traversam o perioada deosebit de dificila, cu restrictii pe care le-am resimtit din plin pe plan social, sanitar, dar si economic. Trebuie sa mergem mai departe cu hotarare si optimist pentru a face posibila dezvoltarea Romaniei. Trebuie, in egala masura, sa pregatim cele mai potrivite instrumente economice. Depinde numai de noi sa transformam provocarile in oportunitati, sa identificam cele mai bune solutii. Romania s-a confruntat cu cea mai dificila perioada din ultimii 30 de ani, moment care a aratat lipsa cronica de preocupare a guvernarilor anterioare", a afirmat Klaus Iohannis.Presedintele sustine ca, "pe fondul pandemiei, am scos la iveala lipsa de viziune a guvernelor anterioare" si sustine ca este nevoie de "seriozitate si implicare in continuare" pentru a canaliza eforturile pentru "a identifica oportunitati de dezvoltare pe termen mediu si lung"."Romanii au arata clar ca isi doresc o dezvoltare sanatoasa si durabila care sa ofere speranta si sa duca la o crestere reala a nivelul de trai. Modelul economic al guvernarilor PSD din ultimii ani, bazate exclusiv pe consum, a neglijat total asteptarile romanilor.Romanii ar fi trebuit sa beneficieze deja de infrastructura de transport , de scoli, de acces la reteaua de gaze si de industrie competitiva. In schimb, Romnania este pe ultimul loc la calitatea drumului si la jumatatea inferioara in ceea ce priveste eficienta transportului", a mai spus Klaus Iohannis."In contextul socio-economic actual, tot mai complex in plan regional si global pe fondul crizei COVID-19, trebuie sa ne adaptam la noile conditii, sa devenim mai competitivi, sa devenim mai flexibili.Traversam o criza mondiala fara precedent, iar raspunsurile noastre trebuie sa fie pe masura. Avem nevoie sa directionam resursele si energiile noastre, in mod inteligent, inspre sustinerea economiei, ca element vital pentru asigurarea coeziunii economice si sociale. A venit astazi momentul ca toate masurile pe care le adoptam in domeniul economic sa fie incluse intr-un plan, intr-un singur plan, si sa turam motoarele pe calea relansarii economice.Asa cum stiti, m-am implicat direct, impreuna cu premierul si cu membrii Guvernului, in dezbaterea si identificarea celor mai bune masuri de relansare economica, pornind de la consultarile cu mediul de afaceri, de la nevoile economiei, dar si ale salariatilor. Am sustinut, de la bun inceput, necesitatea unei abordari pro-active, care sa mentina locurile de munca si sa sprijine companiile romanesti.Aceasta abordare presupune un nou model de dezvoltare economica, bazat pe masuri adaptate noii economii, un model economic axat pe investitii in infrastructura, pe digitalizare si inovare, pe competitivitate si export de produse cu valoare adaugata ridicata. In toamna anului trecut, am propus o noua viziune economica, Romania prosperitatii si a competitivitatii, Romania cresterii sustenabile, prin investitii, exporturi, inovare si spirit antreprenorial. Romanii au aratat clar ca isi doresc o dezvoltare sanatoasa si durabila, care sa ofere speranta si predictibilitate pentru mediul antreprenorial si sa duca la cresterea reala a nivelului de trai.Modelul economic al guvernarii sau al guvernarilor PSD din ultimii ani, bazat exclusiv pe consum si fara nicio viziune pe termen lung, a neglijat total asteptarile romanilor, care au sperat ca viata lor se va imbunatati semnificativ si durabil. Romanii ar fi trebuit sa beneficieze deja de infrastructura de transport moderna si europeana, de scoli demne de secolul XXI, de spitale performante, de acces la reteaua de gaze, de securitate energetica, de industrie competitiva si agricultura prospera, pe masura potentialului de care dispunem noi in Romania.In schimb, Romania este pe ultimul loc din Uniunea Europeana la calitatea drumurilor si in jumatatea inferioara in clasamentul eficientei transportului. In ceea ce priveste digitalizarea - adica varful de lance al economiei moderne, lucrurile, din pacate, stau la fel de rau. Ne situam pe locul 26 in Uniunea Europeana, iar relatia dintre stat si cetatean este continuu ingreunata de absenta pe scara larga a serviciilor publice digitale.Am realizat, in aceasta perioada dificila, ca ceea ce ani de zile a fost imposibil a devenit, iata, posibil si trebuie sa se transforme, cat mai curand, in normalitate. Sub presiunea crizei provocate de coronavirus , au fost gasite solutii pentru digitalizarea activitatii in administratia publica si nu numai. Este important sa intelegem ca toate aceste progrese acumulate acum in criza trebuie accelerate si duse mai departe.Avem o singura cale de a ne dezvolta economic, sanatos si durabil: sa investim in viitorul nostru si sa recladim Romania din temelii. Acesta este indemnul pe care l-am adresat Guvernului, sa avem un plan de investitii prin care sa refacem increderea mediului economic, dar si a romanilor in perspectivele noastre de dezvoltare. Numai prin investitii vom putea relansa economia, numai prin investitii vom putea oferi speranta si oportunitati intreprinzatorilor, dar, in acelasi timp, si angajatilor.Lectiile dure ale acestei pandemii ne-au aratat ca este absolut obligatoriu sa ne consolidam securitatea sanitara, alimentara, energetica si tehnologica. Am incurajat Guvernul sa ia in considerare toate aceste aspecte in pregatirea Planului de relansare economica, axat pe rezultate concrete. Am lucrat impreuna pentru a ne asigura ca Planul este fundamentat pe baze solide si ca include cele mai importante si mai urgente proiecte de investitii, de care Romania are mare nevoie acum si in viitor.Romanii merita o retea de autostrazi la nivel european, un sistem energetic puternic in plan national si regional, industrii si servicii competitive. Putem avea toate acestea numai prin accelerarea proiectelor majore de investitii, intr-o maniera eficienta, profesionista si transparenta. Sunt obiective majore care se pot atinge prin munca si dedicare, nu prin declaratii populiste, precum cele ale guvernantilor din ultimii ani, lipsite de orice efect si ramase la stadiul de promisiuni desarte.Guvernul m-a asigurat ca, in anii urmatori, vor fi finalizate lucrarile de infrastructura aflate in prezent in mare intarziere si vor fi demarate noi proiecte consistente. Intre acestea se afla autostrada Pitesti-Sibiu, drumul expres Pitesti-Craiova, autostrada Targu Mures - Targu Neamt - Iasi - Ungheni, autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov si Ploiesti - Buzau - Focsani - Bacau - Suceava.Insa orice plan de investitii ambitios necesita finantare pe masura. Din acest motiv, fondurile europene trebuie sa devina pilon esential al dezvoltarii noastre. Romania nu mai are voie sa rateze nicio oportunitate de finantare si de dezvoltare, si nici sa urmareasca mize mici, de moment, legate eventual de interese electorale. Este important sa valorificam cat mai bine mecanismele europene de finantare, cum sunt, de exemplu, initiativa SURE si Planul european de redresare economica. De exemplu, SURE este un instrument deosebit de util, deoarece sprijina atat angajatii, cat si companiile, prin posibilitatea pastrarii locurilor de munca.Avem datoria ca, in urmatorul exercitiu financiar european, sa fructificam pe deplin oportunitatile de dezvoltare oferite de fondurile europene. Cu sprijinul acestora, vom putea sustine intreprinderile mici si mijlocii, cercetarea si inovarea, investitiile in retelele de transport transeuropene, toate cu scopul de a stimula cresterea economica si de a crea locuri de munca productive si cat mai bine platite, pentru romanii din tara, dar si pentru cei care se intorc acasa din strainatate.Aveti oportunitatea, dar mai ales datoria de a accelera implementarea masurilor si a programelor de investitii din acest Plan de relansare, cu rezultate concrete si efecte directe asupra prosperitatii cetatenilor nostri. Eu am toata increderea ca, impreuna cu romanii, vom depasi dificultatile actuale si vom pune bazele Romaniei Normale, care sa ne ofere tuturor un viitor mai bun in tara noastra"."Am constatat ca accesul companiilor la capital, la resurse, la tot ce inseamna resursele care pot fi mobilizate din fonduri europene, zona financiar-bancara este extrem de dificil si extrem de restrasn. Din acest motiv am gandit de la inceputul crizei sa asiguram cat mai multe lichiditati pentru companii. Cele mai multe masuri pe care le-am luat au urmarit acest obiectiv.Va anunt ca in curand vom primi aprobarea si pentru schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor si care nu sunt IMM-uri. O alta problema pe care am constatat-o si pe care incercam sa o remediem este fluiditatea circulatiei banilor intre companii. Am gandit o schema prin care sa asiguram creditul comercial.E momentul ca liderii politici sa iasa din mlastina demagogiei si populismului, din discursul SF care nu are nicio legartura cu legitatile economice. Vremea cand politicienii promiteau marea cu sarea si ofereau praful de pe toba trebuie sa inceteze".