Adevarata miza a consultarilor pe care Klaus Iohannis le-a avut la Cotroceni. "Presedintelui ii convine aceasta situatie"

"Am avut astazi o prima runda de consultari cu formatiunile care vor fi reprezentate in noul parlament care se va constitui, in urma alegerilor parlamentare. Aceasta prima runda de consultari a dus la un schimb de opinii bun intre reprezentantii acestor formatiuni si mine, insa pot sa spun ca astazi nu sunt inca intrunite conditiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou Guvern. Am primit astazi chiar cateva propuneri, insa cred ca este nevoie de cel putin inca o runda de consultari, pana cand lucrurile se cristalizeaza.Avand in vedere ca BEC a comunicat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, acum sunt indeplinite conditiile pentru convocarea noului parlament si intentionez sa convoc noul parlament pentru data de 21 decembrie, saptamana viitoare, luni se va constitui noul Parlament", a afirmat presedintele, dupa consultarile cu reprezentantii partidelor. PSD l-a propus pe Alexandru Rafila pentru sefia Executivului si un Guvern minoritar sau de uniune nationala, PNL il sustine pe Florin Citu USR -PLUS pe Dacian Ciolos AUR pe Calin Georgescu, iar liderul UDMR Kelemen Hunor a anuntat ca Uniunea poate avea doua-trei persoane pentru functia de premier , insa fara a da nume.Analistul politic Adrian Zabava a observat ca presedintele Klaus Iohannis nu se grabeste in a lua o decizie privind persoana care va organiza urmatorul Executiv, "acest lucru inseamnand ca presedintelui ii convine aceasta situatie".In schimb, un guvern interimar ridica numeroase probleme."Putem sa constatam ca reflectoarele sunt puse mai degraba pe politica decat inspre pandemie. Presiunea e luata de pe guvern, iar daca presedintele nu se grabeste cu numirea, asta inseamna ca gestionarea pandemiei cu un guvern interimar este pe placul presedintelui.Putem functiona cu un guvern interimar o buna perioada de timp. Am inteles lucrul acesta inclusiv in negocierile dintre PNL si USR. Cele doua partide se strang cu usa. Se pare ca principala presiune este bugetul si nu cred ca aceste partide isi permit sa taraganeze bugetul. Cred ca presiunea va deveni din ce in ce mai mare", a afirmat Adrian Zabava pentru Ziare.com.Desi Guvernul Ciuca poate sa elaboreze bugetul pe 2021, analistul politic considera ca acesta nu va fi votat de Parlament daca este elaborat doar de PNL."Eu nu cred ca ceilalti posibili parteneri de guvernare ar accepta sa voteze un buget PNL, fara consultari cu ei. Exista posibilitatea tehnica a dezvoltarii bugetului doar de catre PNL, dar interesele celorlalte partide vor face ca acest lucru sa nu se intample. Un buget nou nu cred ca ar putea trece prin Parlament fara sprijinul celorlalte partide", a afirmat Adrian Zabava.Pe de alta parte, specialistul in comunicare politica Radu Delicote avertizeaza ca in conditiile pandemiei Romania nu isi permite sa nu aiba un buget stabil pentru urmatorul an."Daca nu ai buget va fi folosit cel de anul precedent, dar nu mi se pare ca suntem in scenariu in care sa ne permitem acest lucru, dat fiind problemele economice care apar in perioada de pandemie", a afirmat Radu Delicote.Radu Delicote sustine ca cel mai important aspect al negocierilor dintre cele trei partide care si-au anuntat intentia de a forma o coalitie este planul de guvernare."E importanta armonizarea programului de guvernare. Asta cred ca va fi cea mai puternica tema administrativa si politica. USR-PLUS vrea, de exemplu, sa rescrie tot programul PNL-ului. Toata tara ar trebui sa se uite, de fapt, la programul cu care coalitia de guvernare va veni. Partidele au programe de guvernare extrem de dificila. E mai delicios sa vorbesti despre o persoana, dar cred ca cel mai important e ce vor pune pe masa la negocieri ", a afirmat Radu Delicote pentru Ziare.com.CITESTE SI: Propunerile cu care au venit partidele politice la consultari cu presedintele Klaus Iohannis