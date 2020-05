Citu spune ce a vorbit Iohannis cu liderii PNL la Vila Lac: Binenteles ca am discutat despre alegeri

Ziare.

"Nu pot sa spun exact ce s-a discutat acolo, dar tema relansarii a fost discutata. Este clar ca PNL se concentreaza in acest moment pe acest plan de relansare a ecomomiei. Trebuie spus ca noi nu am oprit niciodata economia sau au fost sectoare importante care nu au fost oprite, de aceea au si fost rezultatele din primul trimestru, dar in aprilie si mai multe companii au resimtit efectul crizei din sanatate si trebuie ajutate", a declarat, marti seara, Florin Citu la Realitatea Plus, intrebat fiind despre intalnirea care a avut loc intre lideri ai PNL, mai multi ministri si presedintele Klaus Iohannis.Citu a precizat, de asemenea, ca s-a discutat despre alegerile din acest an.si am spus ca ma bucur ca avem aceasta intalnire. Noi nu am fost in campanie electorala in aceasta perioada asa cum a fost Opozitia. (...), alegeri locale si parlamentare. Nu pot sa va spun detalii, dar este un subiect de interes major pentru PNL", a mai afirmat ministrul Finantelor.Intalnirea liderilor PNL cu presedintele Klaus Iohannis a avut loc, marti, la Vila Lac.