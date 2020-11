Iohannis: Cand vom avea o noua majoritate in jurul PNL, voi avea un Guvern cu care voi putea lucra foarte bine si ma voi implica personal pentru reformarea sistemului de sanatate

Iohannis a fost intrebat, marti, in conferinta de presa, care este diferenta dintre PNL si PSD in privinta numirii managerilor."Argumentatia in acest caz este foarte simpla - fiindca atunci cand vom avea o noua majoritate care se va forma in jurul PNL, voi avea un Guvern cu care voi putea lucra foarte bine si ma voi implica personal pentru reformarea sistemului de sanatate. Anul acesta am avut un guvern minoritar, cu o opozitie majoritara care blocheaza Guvernul, care a tras mereu frana de mana. Aceasta majoritate pesedista care si-a schimbat haina, dar naravul nu", a afirmat Iohannis.CITESTE SI VIDEO Klaus Iohannis: "Aceiasi politicieni, cu apucaturi invechite, au lasat sistemul in colaps, iar acum striga de pe margine"