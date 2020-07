Iohannis despre criza Covid-19: "Daca situatia se inrautateste, putem reveni la masuri mai restrictive. Nu lasati garda jos!"

Seful statului a avut un mesaj ferm pentru romani, dupa ce astazi Romania a inregistrat cel mai mare numar de imbolnaviri de Covid-19, de la inceputul epidemiei si pana acum - 555 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore. Presedintele a transmis populatiei: "Nu lasati garda jos. daca situatia se inrautateste, putem reveni la masuri mai restrictive".Prezent intr-o vizita de lucru la Institutul Cantacuzino, prsedintele Klaus Iohannis a declarat ca s-au prelucrat peste 45.000 de teste in cadrul Institului."Am gasit o echipa foarte motivata, foarte profesionista. Stiti ca aici la Institutul Cantacuzino se prelucreaza multe probe de COVID. Aproape 45.000 de teste s-au prelucrat in ultimele zile. Acest Institut joaca un rol foarte important", a declarat Klaus Iohannis.Klaus Iohannis a anuntat ca Romania a ajuns la un numar record de teste confirmate pozitiv si ca inca nu putem discuta de alte masuri de relaxare."Trebuie sa vorbim in acest context si despre pandemie. Azi e o zi trista. Avem numar record de persoane gasite pozitive cu noul coronavirus . Peste 550 de persoane detectate de ieri pana azi. In primul rand, dragi romani, suntem, iata, deja din martie, in plina epidemie, in plina pandemie si pot sa spun ca pana acum cateva saptamani lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgenta, in care autoritatile au luat masuri dure, in care autoritatile au reactionat rapid, eficient si am reusit sa tinem evolutia sub control.E a doua luna deja ca avem stare de alerta si lucrurile vedem ca nu au evoluat asa cum ne-am dorit cu totii. Insa, in acest context, revin la ce am mai spus inainte, de multe ori. Raspundere, in acest moment, este partajata intre autoritati si cetateni. Ar fi foarte pacat sa dam cu piciorul la rezultatele bune pe care le-am obtinut pana acum. Masca, distanta si evident spalat pe maini.", a afirmat Iohannis.Presedinte sustine ca este momentul ca politicienii sa lase divergentele politice deoparte si sa ia in dezbatere, in regim de urgenta, legea care clarifica carantina si izolarea propusa de Guvern."Trebuie sa fim foarte atenti la ce ne spun unii si altii, fiindca in aceasta perioada in loc sa fim toti de aceeasi parte, politicienii sa sprijine Guvernul, vedem ca sunt politicieni care incearca sa exploateze electoral aceasta pandemie. E o cale eronata.Solicit Parlamentul sa ia in dezbatere, in regim de urgenta, legea care clarifica carantina si izolarea, pentru a reda autoritatilor acest instrument extrem de important in perioada de pandemie. Nu e momentul sa lasam garda jos. Impreuna am parcurs relativ bine perioada de pana acum. Haideti sa continuam! Nu lasati garda jos! E in joc viata voastra si a celor dragi voua. Aici nu vorbim de jocuri politice, aici vorbim de o boala care, din pacate, a ramas in societate. Virusul nu tine cont de granite, de legi, de abordari pur administrative, dar noi avem cel mai important instrument ca sa ne protejam - constiinta noastra", a argumentat presedintele.Despre alegeri, Klaus Iohannis a afirmat ca "nu evenimentul de votare e problematic, ci campania" si ca cel mai probabil, politicienii nu vor face adunari publice si vor fi nevoiti sa respecte reguli foarte stricte.Presedintele nu exclude si revenirea la starea de urgenta, "daca situatia se inrautateste"."Este foarte clar ca situatia este ingrijoratoare, sunt in contact si cu guvernantii si cu specialistii si decoamdata credem ca impreuna cu romanii putem sa respectam normele si sa nu recurgem la masuri mai restrictive.", a mai afirmat presedintele Iohannis.