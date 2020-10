Iohannis, despre disputa PNL-USR pe desemnarea lui Florin Iordache la Consiliul Legislativ: Alegerea a facut sa fie lumea atat de suparata incat incearca sa caute vinovati, nu solutii

"Nu cred (ca pericliteaza o posibila alianta PNL si USR - n.r.), dar cred ca aceasta alegere a facut sa fie lumea atata de suparata incat incearca sa caute vinovati, in loc sa caute solutii. Ar fi ciudat daca s-ar certa, fiindca in definitiv aici a castigat majoritatea toxica pesedista si cred ca intre timp a devenit foarte clar pentru toata lumea ca nu se poate continua in acest fel", a declarat presedintele.PNL si USR s-au acuzat reciproc ca au contribuit alaturi de PSD la desemnarea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ.Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, referindu-se la desemnarea lui Florin Iordache la sefia Consilului Legislativ, ca aceasta arata o data in plus ca majoritatea PSD din acest parlament trebuie sa plece acasa. El a sustinut ca singurii parlamentari care au votat cu candidatul sustinut de PNL Augustin Zegrean au fost cei de la PNL, sugerand ca USR ar fi votat pentru Iordache. El a anuntat ca dupa alegeri vor fi reformate toate institutiile statului si vor fi alungati "toti politrucii PSD plantati impotriva bunului simt".Liderul USR, Dan Barna , afirma, miecuri, ca ideea ca USR ar fi votat pentru ca Florin Iordache sa ajunga presedinte la Consiliul Legislativ este "absurda" si acuza PNL ca a avut parlamentari care au votat in favoarea acestuia. Barna considera ca "numirea lui Florin Iordache este o rusine si o palma pentru statul roman".Ulterior, liderul USR Dan Barna a scris pe Twitter : "Cat de disperat esti Ludovic? Nu iese guvernarea doar cu PMP si UDMR ? Atat de prost arata sondajele incat sa ajungi la minciuni atat de ordinare despre USR?".