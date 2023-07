Iohannis ii raspunde lui Ponta: Stiu cum am ajuns pana aici, nu are legatura cu vreo conspiratie

Presedintele interimar al PNL, Klaus Iohannis, i-a raspuns presedintelui PSD, Victor Ponta, care a afirmat ca acesta este "un om creat in laborator" pentru a-i lua locul lui Traian Basescu la Palatul Cotroceni.

Iohannis a catalogat afirmatiile lui Victor Ponta drept "caraghioase", precizand ca ceea ce a spus acesta este "extrem de riscant" si "straniu".

"N-am vazut pe niciun demnitar din Europa facand asemenea afirmatii. Daca ar fi adevarate, ar trebui prin fisa postului sa ia masuri. Eu stiu cum am ajuns aici si nu are legatura cu nicio consipiratie, cu niciun laborator, cu niciunul dintre palate",

De asemenea, comentand posibila alianta dintre PSD si PP-DD, Klaus Iohannis a afirmat: "Mai ramane sa spuna dl Ponta si dl Diaconescu ca prin ei USL traieste".

Presedintele PSD, Victor Ponta, a declarat luni ca Puterea va purta discutii cu liderii PP-DD, putand fi facuta chiar si o alianta la nivel de Parlament cu reprezentantii acestui partid.

De asemenea, Klaus Iohannis a spus, referitor la anuntul ca este dispus sa candideze la alegerile prezidentiale, daca liberalii ii vor cere acest lucru, ca nu crede ca "zilele astea vorbim despre a fi sau a nu fi USL, ci despre a fi sau a nu fi dispus la o candidatura".

Despre Victor Ponta a spus ca este "un competitor redutabil", afirmand ca "ia in calcul" sa il invinga, intr-o eventuala confruntare directa cu acesta la prezidentiale.

Totodata, vorbind despre viitoarea conducere a PNL, Iohannis a precizat ca membrii acesteia "trebuie alesi individual" si ca si-ar dori ca vicepresedinti "pe cei mai puternici oameni din partid". In plus, Klaus Iohannis a reluat ideea ca nu este nevoie de pozitia de prim-vicepresedinte, in cadrul PNL, pe care el insusi a ocupat-o cand s-a inscris in partid.

"Acea pozitie a fost introdusa la vremea respectiva, pentru ca dl Antonescu a venit cu un concept de tandem", a mai afirmat primarul Sibiului, care a subliniat ca are o relatie "foarte buna", "de prietenie", cu fostul presedinte liberal.

Klaus Iohannis a preluat presedintia PNL, luni, dupa ce Crin Antonescu a anuntat ca renunta la interimat si ca nu va mai candida nici la sefia partidului, nici la Presedintia Romaniei.

Primarul Sibiului a mai spus ca, in cazul in care i se va propune candidatura la alegerile prezidentiale, este dispus sa intre in competitia electorala. Tototada, a afirmat, dupa intalnirea cu liderul PDL, Vasile Blaga, ca ambele partide isi doresc o fuziune rapida, prin comasare, precizand ca vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale pana la 1 august.