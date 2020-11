Iohannis: PSD a numit in functii, consecvent, multe persoane apropiate incompetente. PNL a numit persoane pregatite

"Este evident ca fiecare guvern isi numeste in pozitiile care se vacanteaza din varii motive persoane care sunt mai mult sau mai putin apropiate de guvernul respectiv si care indeplinesc conditiile cerute de lege pentru posturi. Stiu ca se speculeaza foarte mult ca si PNL si-a numit oameni apropiati. Da, probabil, si-a numit oameni apropiati, fiindca acele masuri care se decid la nivel de Guvern trebuie puse in practica de cineva care nu este impotriva Guvernului, ci care este pe aceeasi linie cu Guvernul. Insa persoanele, evident, trebuie sa indeplineasca si criteriile cerute de lege pentru a ocupa aceste pozitii. Or nu mi-ati dat niciun exemplu de o persoana care a fost numita fara a indeplini conditiile cerute de lege pentru aceste posturi, iar, daca ar fi astfel de cazuri, cu siguranta se poate verifica ce s-a intamplat acolo", a spus Iohannis, intr-o conferinta de presa, intrebat in legatura cu deciziile liberalilor privind numirile unor oameni apropiati in diverse institutii publice.Seful statului a adaugat ca, in contextul crizei, s-au facut si greseli, dar nu sistematice, intentionate."Eu am fost primul, va amintiti, care am spus: da, s-a guvernat in criza, cu masuri de criza, in minoritate parlamentara, s-au facut si greseli, dar nu s-au facut greseli sistematic, intentionate. Diferenta intre pesedisti, pe care, cum bine ati citat, i-am criticat ieri - ii voi critica si astazi, si maine - PSD a numit, consecvent, numai persoane apropiate, indiferent de calificare si de felul in care si-au facut treaba, foarte multe persoane incompetente, clientelism de partid. Partidul National Liberal - si la indicatia si rugamintea mea - a numit persoane pregatite si care indeplinesc conditiile. Daca or fi fost si numiri gresite, atunci ele vor fi corectate, fara doar si poate, fiindca reformele pe care dorim sa le facem pentru Romania normala trebuie facute cu oameni care doresc sa faca aceste reforme si care se califica pentru posturile respective", a adaugat Iohannis.Intrebat in legatura cu unele numiri in mandatul Guvernului liberal, seful statului a spus: "Nu cunosc aceste persoane si nu cunosc CV-urile lor, deci nu pot sa va raspund asa, pe loc, despre tot felul de pozitii din diferite judete, insa ceea ce spuneti dumneavoastra nu este obligatoriu o problema, fiindca conditiile cerute de lege sunt scrise in lege si de regula sunt destul de multe si destul de clare. Daca credeti insa ca exista undeva o problema, v-as ruga sa sesizati chestiunea la colegii mei si o sa ii rog sa verifice".