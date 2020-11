Iohannis: Trebuie gasite solutii pentru stimularea inovarii, incurajarea investitiilor si cresterea rolului cercetarii

El a facut o vizita la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice (ICSI) din Ramnicu Valcea, impreuna cu vicepremierul Raluca Turcan , ministrul Educatiei, Monica Anisie , si ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos."In ultimii ani, cercetarea din Romania, din pacate, nu a beneficiat nici pe departe de atentia si finantarea cuvenite, situatie care a avut, indiscutabil, un impact negativ asupra calitatii vietii noastre, a tuturor. Cercetarea este o componenta indispensabila a dezvoltarii pe termen lung a economiei nationale, dar si europene, iar guvernarea actuala stie acest lucru si va actiona in consecinta. Eu sunt ferm convins ca Romania nu poate fi puternica decat daca se bazeaza pe cunoastere si inovare. De aceea, trebuie gasite solutii pentru stimularea inovarii, incurajarea investitiilor si cresterea rolului cercetarii in domenii-cheie cum sunt medicina, biotehnologia sau energia verde", a afirmat Iohannis.Potrivit sefului statului, Romania are in domeniul cercetarii un avantaj competitiv "imens" datorita capitalului uman."Avem cercetatori cu performante impresionante, avem tineri remarcabili, dedicati si creativi. Dar, dincolo de acest potential intelectual remarcabil, avem nevoie de inteligenta institutionala, inclusiv pentru a valorifica si folosi corespunzator oportunitatile europene in materie de finantare. Finantarea prin fonduri structurale reprezinta o solutie pentru sistemul medical romanesc, care ar contribui atat la mentinerea tinerilor medici si cercetatori in tara, cat si la reintoarcerea celor plecati sau la implicarea diasporei in proiectele din Romania", a declarat presedintele.El a aratat ca Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice reprezinta o institutie "emblematica" pentru cercetarea romaneasca."Prin aceasta vizita, am vrut sa atrag atentia asupra importantei cercetarii pentru societatea noastra. De altfel, pandemia de COVID-19 a reconfirmat rolul pe care cercetarea si inovarea il au in depasirea crizelor, indiferent de natura lor. In cercetare ne punem sperantele pentru un tratament viabil si un vaccin impotriva SARS-CoV-2, care sa ne ajute la depasirea acestei crize profunde, care a afectat intreaga lume. Am vazut cu totii cum, in domeniul medical, inovarea are un rol esential in imbunatatirea starii de sanatate a populatiei. Tot prin cercetare-inovare putem raspunde tintelor curajoase asumate prin Pactul Verde european. Pentru aceasta trebuie sa facem investitii, sa retehnologizam, sa construim noi capacitati, sa digitalizam, precum si sa formam resursa umana", a transmis Klaus Iohannis.In opinia sa, cele doua proiecte ale ICSI care vor fi lansate vineri, in valoare de peste 23 de milioane de euro si finantate prin Programul Operational Competitivitate, vor creste capabilitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a institutului in ceea ce priveste energia pe baza de hidrogen si in domeniul nuclear."Daca dorim solutii eficiente pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon in atmosfera, dezvoltarea noilor tehnologii pe baza de hidrogen, precum si rafinarea solutiilor de stocare a energiei sunt cruciale. Cercetarea trebuie privita ca o investitie in viitorul Romaniei. Este, alaturi de educatie, sansa noastra la un viitor pe care nu avem voie sa-l ratam. Sunt convins ca, prin prezenta aici, astazi, a ministrilor cu responsabilitati in domeniu, angajamentul pentru sustinerea cercetarii in Romania va prinde contur si va capata continuitate", a evidentiat presedintele Iohannis.