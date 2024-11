Klaus Iohannis - pisica, stilistul si mortul - din casa lui Crin (Opinii)

Oarecum surprinzatoare mutarea lui Crin Antonescu de a-l racola in PNL pe Klaus Iohannis, primarul Sibiului.

Nu pentru ca intre cele doua entitati n-ar exista consacrate afinitati elective, concretizate prin sprijinul deschis, de-a lungul vremii al liberalilor, pentru K.J., in contextul unor alegeri locale si in perioada critica, din preajma prezidentialelor din 2009 de dupa demisia Guvernului Boc II, atunci cand protagonistii viitoarei aliante USL l-au plimbat pe la televiziuni in calitate de posibil premier la Romaniei.

Dupa episodul mai sus evocat, Klaus Iohannis parea sa fi intrat intr-un con de umbra, cel putin din perspectiva interesului politic major al celor care au incercat sa-l promoveze, cumva de maniera: "Maurul si-a facut datoria, maurul poate sa plece". Sau, ma rog, iepurasul poate sa reintre in joben.

Numai ca, dupa cum vom incerca sa demonstram, K.J. nu este defel vreun iepuras.

Voi incepe cu inadvertenta demna de luat in seama, mentionata de Ion Cristoiu, ca este cel putin dubios ca un primar ales pe o lista (fie si a unei organizatii etnice) sa poata adera la un alt partid fara sanctiunea pierderii mandatului. Pentru ca el a beneficiat de scutirea de a aduna un numar (redutabil) de semnaturi, obligatorii in cazul unor candidati independenti.

Iar imprejurarea ca FDGR ar fi consimtit la aceasta miscare nu ofera temeiuri de derobare de la exigentele legii.

Dar sa trecem peste aceasta, incercand sa deslusim temeiul (temeiurile) si consecintele acestei miscari pe tabla de sah a politicii autohtone.

Este evident, in primul rand, ca presedintele PNL a incercat o lovitura de forta in interiorul aliantei al carei copresedinte este. In acest caz, K.J. a avut rolul de pisica aratata aliatilor din USL, recte PSD, ca la o adica, PNL, beneficiind si de imaginea si posibila contributie a primarului din Sibiu, si-ar putea lua soarta in propriile maini si ar putea incerca croirea unui destin independent si glorios.

Asa s-ar putea interpreta gingasa aluzie a lui Crin cum ca noul sau camarad ar fi bun si pentru postura de ...prim-ministru.

In al doilea rand, Iohannis ar avea misiunea ad-hoc de stilist (coafez) al liberalilor, ar avea menirea de vector de imagine al acestora, intr-un moment in care aceasta imagine tinde tot mai mult sa fie intunecata de unele excese ale liderului si locotenentilor sai care, din exces de zel, se straduiesc adesea sa sara chiar mai sus decat maestrul lor in ce priveste poznele publice.

Iohannis trebuie sa fie floarea delicata din glastra de pe pervazul ferestrei PNL catre lume. Ca, nu-i asa, Iohannis este un neamt, a carui prezenta ar fi de natura sa inlature toate suspiciunile de pe la curtile europene despre blocarea lui Antonescu si a PNL intr-o paradigma nationalista si anti-europeana.

In al treilea rand, si asta ar fi o consecinta mai putin anticipata de presedintele liberal, s-ar putea anticipa ca prezenta lui K.J. in interiorul PNL ar putea sa nu fie atat de benigna in cele din urma pentru Crin.

Sibianul ar putea sa fie "mortul" din casa lui Crin Antonescu, care sa-i dinamiteze esafodajul atat de atent construit al puterii sale. Deoarece Klaus nu este vreo paiata si nici nu va fi vreodata.

Cine i-a urmarit stilul cam bolovanos, dar ferm al interventiilor sale, independenta opiniilor si atitudinilor, fermitatea de a critica inclusiv pe reprezentantii partidelor care-l agreau, atunci cand nu era de acord cu initiativele lor, realizeaza lesne ca va fi o nuca destul de tare pentru cei care l-au adoptat. Mai ales in postura care pare sa-i fie destinata, cea de prim-vice al partidului, o functie care deocamdata nu este in schema.

Probabil insa ca, indiferent de cele de mai sus, prezenta sa este in cele din urma benefica pentru viata noastra politica. Klaus Iohannis are alura si background-ul unui politician care impune prin seriozitatea abordarilor sale. Este reprezentant al unei zone si al unei ginte care exceleaza prin asemenea trasaturi.

Este in orice caz altceva decat exuberanta iresponsabila si gregara a unor politicieni din pacate consacrati in spatiul danubiano-pontic (fara trimitere la Antonescu-Ponta).

